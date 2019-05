Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a amenintat duminica Iranul cu distrugerea in cazul in care acest stat ataca interesele americane, intr-o postare pe Twitter care starneste ingrijorare despre un potential conflict intre cele doua state, intr-o perioada in care tensiunile din relatia bilaterala au escaladat,…

- SUA exercita presiuni asupra Uniunii Europene pentru ca aceasta sa-si regandeasca demersurile de a pune in comun initiative in domeniul apararii, administratia de la Washington afirmand ca obstacole impuse pentru firme din afara spatiului UE ar putea frana sau impiedica participarea companiilor americane…

- Seful Statului Major al armatei americane, generalul Kenneth McKenzie, a declarat sambata ca SUA vor desfasura toate resursele necesare pentru a contracara orice actiune periculoasa a Iranului, transmite canalul Sky News Arabia, citat de Reuters. "Vom continua sa intindem mana partenerilor…

- Consilierul si ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a anuntat in fata a aproximativ 100 de ambasadori ca isi va prezenta planul de pace pentru Orientul Mijlociu dupa Ramadan si formarea noului Guvern israelian, potrivit unei surse informate de la Washington, relateaza Reuters.

- Falcon Heavy, cea mai puternica racheta din lume, a companiei SpaceX, deținuta de miliardarul Elon Musk, a fost lansata cu succes pentru prima cursa comerciala, in noaptea de joi spre vineri, de la Centrul spațial Kennedy din Florida, SUA, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Falcon Heavy a fost…

- O consiliera de securitate de la Casa Alba a dezvaluit ca Ivanka Trump si Jared Kushner - fiica si ginerele presedintelui american Donald Trump - au primit autorizari de securitate in ciuda avizelor negative ale expertilor, transmite Reuters. Tricia Newbold i-a informat pe democratii din…

- Magnatul rus Oleg Deripaska a dat in judecata vineri SUA, sustinand ca acestea si-au depasit limitele legale prin sanctiuni la adresa companiilor sale si facand din el "ultima victima" a actualei anchete din SUA asupra presupusei ingerinte politice a Moscovei in alegerile prezidentiale americane,…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat, luni, ca profesoara Beata Javorcik de la Universitatea Oxford ii va succeda lui Sergei Guriev in postul de economist sef al BERD, transmite Reuters. Javorcik, cetăţeană poloneză, care a lucrat anterior la sediul…