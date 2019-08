Producatorul de bere care propune consumatorilor experiente in ateliere de craft

Stiri pe aceeasi tema

- Tabara de zi pentru copii „Copilarie, Arta si Traditie" se afla la prima editie, iar participarea tinerilor la activitati este gratuita. Copiii vor putea participa la ateliere de creatie, hand-made, pictura pe sticla, tir cu arcul sau fotbal. Tinerii vor fi atat din parohia organizatoare, cat si din…

- Ministerul Sanatatii din Letonia propune interzicerea reclamelor la bauturi alcoolice pe posturile de televiziune, de radio si pe Internet, precum si vanzarea de alcool la benzinarii, a afirmat ministerul intr-un comunicat, relateaza Xinhua.

- ''Recomandarea mea respectuoasa ar fi ca intalnirea sa aiba loc in septembrie (...) Vrem sa facem un bilant al acordului si am putea face acest lucru impreuna'', a declarat Lopez Obrador in conferinta sa de presa cotidiana. Obrador, care si-a preluat mandatul la 1 decembrie, nu a avut nicio intrevedere…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, miercuri, din nou, guvernarea PSD, acuzand ca masurile anunțate in programul de guvernare au ramas simple promisiuni.Citește și: Ingrid Mocanu a IZBUCNIT la adresa Alexandrei Lancrajan: 'Ii strica imaginea ei și paraditorilor din gașca "Sunt absolut…

- ViewSonic demonstreaza preocuparea deosebita pentru dezvoltarea unor soluții de afișare, de proiecție și software inovatoare, care sa incurajeze inter-conectivitatea și sa simplifice interacțiunea utilizatorilor cu echipamentele de calcul. Un foarte bun exemplu in acest sens il reprezinta panourile…

- Iulius Mall Cluj a pregatit un program fascinant pentru copii, de ziua lor. Pe 1 iunie, petrecerea se va intinde pana seara, la Kiddy Festival, evenimentul care ofera zambete prin activitați captivante, dar și la MagiCAMP, care propune patru ore de distracție neintrerupta.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) lanseaza in consultare publica un proiect de decizie prin care propune revizuirea masurilor menite sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati la serviciile de telefonie si acces la internet, adaptate nevoilor lor specifice…

- Protestatarii impotriva proiectului catedralei Sfanta Ecaterina au argumentat ca acesta ar ocupa terenul pretios al unui parc din Ekaterinburg, aflat in apropierea frontierei naturale dintre Europa si Asia. Alti demonstranti si-au exprimat sprijinul pentru proiectul Bisericii Ortodoxe Ruse. Inregistrari…