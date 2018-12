Producatorul de automobile Ford incepe restructurarea operatiunilor din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor a anuntat vineri primul pas in vederea restructurarii afacerii sale neprofitabile din Europa, care ar urma sa implice renuntarea la unele modele, reducerea locurilor de munca si posibil inchiderea unor fabrici, informeaza site-ul autonews.com, potrivit agerpres.ro.

- Vanzarile de autoturisme in Germania au scazut, in luna octombrie, cu 7,4%, la 252.628 unitati, iar Dacia a raportat un declin de 14,7%, la 3.612 de vehicule, conform datelor Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), transmite Agerpres , care citeaza Automotive News Europe. De altfel,…

- Constructorul auto japonez Toyota a anuntat joi ca va rechema la service un numar de 1,6 milioane de vehicule vandute in toata lumea din cauza unor probleme la airbag, o noua lovitura pentru cel mai mare constructor auto nipon dupa alte doua retrageri demarate incepand din luna septembrie, informeaza…

- Constructorul auto japonez Toyota a anuntat joi ca va rechema la service un numar de 1,6 milioane de vehicule vandute in toata lumea din cauza unor probleme la airbag, o noua lovitura pentru cel mai mare constructor auto nipon dupa alte doua retrageri demarate incepand din luna septembrie Intr-un…

- Producatorul de automobile electrice Tesla a obtinut al treilea, dar cel mai mare profit trimestrial din istoria de 15 ani a companiei, de 311,5 milioane dolari, pe fondul sporirii livrarilor de masini.

- Dacia are parte de un an excelent in ceea ce priveste vanzarile.Producatorul auto de la Mioveni e prezent cu doua modele in Top 10 al celor mai bine vandute vehicule din Europa in luna august, scrie Best Ride.Dacia Duster se afla pe pozitia a 7-a, cu 17.500 de unitati comercializate,…

- Acordul aduce Lucid finantarea necesara pentru a incepe fabricarea primului sau model, sedan-ul Air, in 2020. Startup-ul din Silicon Valley este in intarziere cu cativa ani cu constructia unei fabrici in Arizona si inceperea productiei automobilului al carui pret va porni de la 60.000 de dolari. Arabia…