- Producatorul de componente electrice Romradiatoare Brasov (RRD), companie care il are in actionariat pe antrenorul de fotbal Mircea Lucescu, a raportat la BVB afaceri de 31,2 milioane de lei in primele noua luni din 2018 si un profit net de 953.000 de lei. Spre comparatie, in perioada ianuarie-septembrie…

- Guvernul a modificat in sedinta de vineri hotararea privind schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie, reducand valoarea plafonului minim de la echivalentul in lei a trei milioane de euro la echivalentul in lei a un milion de euro. Astfel, modificarea adoptată…

- Franta va acorda Republicii Centrafricane un ajutor de 24 de milioane de euro si va livra arme acestei tari afectate de violenta si instabilitate, a anuntat vineri la Bangui ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. "Franta doreste sa-si continue parteneriatul istoric…

- Date oficiale. Ministerul de Finanțe a luat bani imprumut de la bancile din Romania.Ministerul de Finante a imprumutat 200 milioane lei de la banci, in cadrul unei emisiuni de obligatiuni scandenta in 2031, cu o dobanda de 5,46% pe an, scrie Mediafax. La licitatie au participat sase…

- Legal, de la 1 noiembrie 2018, toate categoriile de firme care au case de marcat cu rola vor avea obligația sa le schimbe cu case de marcat cu jurnal electronic, dar acest proces nu are șanse de efectuare la termen, motiv pentru care Ministerul de Finanțe și ANAF au anunțat, marți, cum vor proceda la…

- Ministerul de Finante a atras astazi 690 milioane lei de la banci, intr-o emisiune de obligatiuni de 500 milioane lei, suprasubscrisa, pentru care cererea totala s-a ridicat la 1,062 miliarde lei. Obligatiunile au scadenta in 2024 si o dobanda de 4,82% pe an. Redeschiderea…

- "Ne-am gandit ca succesul Programului Rabla Plus, deci vanzarea si inmatricularea de autovehicule electrice depind foarte mult si de infrastructura. Atunci, de un an am inceput sa lucram la legislatie pentru a putea crea infrastructura de incarcare a autovehiculelor electrice. Am splituit acest obiectiv…

- Compania producatoare de automobile electrice Tesla a trimis recent U.S. Patent and Trademark Office o solicitare de inregistrare a marcii Teslaquila, descrisa drept o bautura alcoolica produsa din agave, pe care compania urmeaza sa o produca.