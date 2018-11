Stiri pe aceeasi tema

- Salamul de Sibiu va fi promovat in Romania, Spania si Italia, timp de trei ani, cu ajutorul unui grant european in valoare de 1,5 milioane de euro, obtinut de Asociatia Producatorilor de Salam de Sibiu (APSS), iar data de 1 noiembrie va deveni incepand din acest an "Ziua Nationala a Salamului de Sibiu".…

- Romanii prefera produsele ieftine, iar celebrul salam de Sibiu, ramane o delicatesa. Explicatia este simpla: e prea scump pentru cei mai multi dintre romani, care isi permit, doar patru felii pe an. Producatorii care au obtinut indicatia geografica protejata de la Uniunea Europeana incearca sa schimbe…

- Victor Negrescu: „Vom purta un dialog constant și structurat cu Comisia Europeana astfel incat Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene sa poata finaliza un numar cat mai mare de dosare legislative“ Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat alaturi de Secretarul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va produce o diminuare a bugetului UE, aratand ca solutia potrivita in acest caz ar fi o alocare nationala ‘un pic crescuta’. Seful statului a primit marti vizita premierului slovac, Peter Pellegrini. ‘Am discutat…

- Marea Britanie a anuntat joi ca ii va autoriza pe producatorii de fructe si legume sa recruteze pana la 2.500 de muncitori sezonieri pe an din afara Uniunii Europene in 2019-2020, masura menita sa reduca deficitul de mana de lucru in acest sector, deficit accentuat de Brexit, transmite AFP. Masura…

- Ministrul economiei și infrastructurii, Chiril Gaburici, declara ca Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile în ceea ce ține de construirea gazoductului Iași-Chișinau. Astfel, compania româneasca „Transgaz”, având autorizația de construcție, poate sa înceapa…

- Teatrul Odeon din Bucuresti cu spectacolul „Clasic e fantastic”, Teatrul din Botosani cu „Bocitoarele vesele”, Teatrul de Comedie cu spectacolul „Breaking news”, Teatrul de Revista „Constantin Tanase”, Teatrul „Mihai Eminescu” din Chisinau, Teatrul din Targu Mures – Compania Liviu Rebreanu si Teatrul…