Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Corneliu Olar a depus, in procedura de urgenta, la Senat, un proiect legislativ prin care companiile de imbuteliere a apei vor fi obligate sa scrie pe etichetele sticlelor concentratia de nitrati si nitriti. Initiatorul proiectului precizeaza ca valoarea stabilita de UE pentru nitrati…

- Deputatul PNL Corneliu Olar a depus, in procedura de urgența, la Senat un proiect legislativ prin care companiile de imbuteliere a apei vor fi obligate sa inscrie pe etichetele sticlelor sau ale recipientelor concentrația de nitrați și nitriți, exprimați in miligrame per litru, informeaza mediafax.…

- Deputatul PNL Corneliu Olar a depus, in procedura de urgenta, la Senat un proiect legislativ prin care companiile de imbuteliere a apei vor fi obligate sa inscrie pe etichetele sticlelor sau ale recipientelor concentratia de nitrati si nitriti, exprimati in miligrame per litru.

- Deputatul PNL Corneliu Olar a depus, in procedura de urgenta, la Senat un proiect legislativ prin care companiile de imbuteliere a apei vor fi obligate sa inscrie pe etichete concentratia de nitrati si nitriti exprimata in miligrame per litru. "Punerea in consum a apei potabile imbuteliate…

- Deputatul PNL Corneliu Olar a depus, in procedura de urgenta, la Senat un proiect legislativ prin care companiile de imbuteliere a apei vor fi obligate sa inscrie pe etichetele sticlelor sau ale recipientelor concentratia de nitrati si nitriti, exprimati in miligrame per litru.

- Deputatul PNL Lucian Bode a depus la Senat, un proiect privind implementarea programului "Tineri in Parlament", prin care persoanele cu varsta de pana in 22 de ani pot beneficia, incepand cu 2019, de o subventie de calatorie si acces gratuit in Casa Poporului.

- ʺEste al doilea pas important pentru acest proiect, dupa ce in cursul anului trecut a fost aprobat de Senat. Speram ca votul comisiei sa fie decisiv in fata colegilor din Camera Deputatilor si sa treaca fara emotii la votul finalʺ, a declarat deputatul Petru Movila, initiatorul propunerii de lege. …

- Deputatul PNL Florin Roman a depus, la Senat, un proiect de lege care propune penalitati de 5.000 de lei pe zi pentru institutiile care nu emit avizele in etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente proiectele de investitii, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii.