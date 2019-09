Producatorii romani au prezentat, in fata a peste 130.000 de vizitatori profesioniști, echipamente si tehnologii pentru prelucrarea metalului, la targul international ”EMO” din Hanovra. Principalul scop a fost acela de incheia parteneriate cu companii straine si de a-si extinde prezenta pe pietele externe. Targul s-a desfașurat in perioada 16-21 septembrie 2019. Cinci societati romanesti au expus, in pavilionul național, organizat pe o suprafata de 120 mp, utilaje si masini-unelte pentru prelucrarea metalului, parti componente pentru masini-unelte, constructii metalice, scule si portscule, profile…