- "Consortiul Sibiu Regiune Gastronomica Europeana si Masters of Flames Culinary Division organizeaza in perioada 9-11 august in Piata Mare a Sibiului Gusturile Verii, un eveniment dedicat gastronomiei locale in care sibienii si turistii sunt invitati sa savureze numeroase preparate specifice sezonului…

- In perioada 3-4 august, intre orele 7.00 si 16.00, in Piata Voievozilor din cartierul Alexandru cel Bun se va desfasura primul eveniment „Ograda din Camara" initiat de Asociatia magazinelor de proximitate La Bacanie, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi. La acest eveniment vor fi prezenti producatori…

- Arad. La sediul Poliției Locale Arad au fost aplicate 9 procese-verbale pentru cerșetorie și 1 proces-verbal pentru lasarea nesupravegheata a minorului, parinților acestuia, in cuantum total de 1.000 de lei, fiind incalcate prevederile Legii nr. 61 din 1991. Este vorba de o acțiune a polițiștilor…

- Mega Image a anuntat joi ca va continua, pentru al saselea an consecutiv, programul “Gusturi romanesti de la gospodari”, dezvoltat impreuna cu producatorii locali din zona de sud-est a tarii, care cultiva sase tipuri de legume de sezon care ajung direct pe rafturile magazinelor: rosii, ardei bianca,…

- Majoritatea parlamentara PSRM-"ACUM" nu vrea sa sprijine producatorii locali. Deputatii aliantei Kozak au respins propunerea democratilor de a include pe ordinea de zi a sedintei Parlamentului un proiect de lege care prevede ca 50 la suta din produsele vandute in magazinele

- Reprezentantii Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Fagaras, ajutati de voluntari din cadrul Primariei Voila si ai Apelor Romane – Grupul de lucru Fagaras, au participat vineri la o actiune de ecologizare pe digurile raului Olt. In urma actiunii, s-au strans doua remorci pline de…

- Grupul farmaceutic american AbbVie a anuntat marti preluarea compatriotului Allergan, producatorul Botox, in cadrul unei tranzactii mixte, numerar si actiuni, cu o valoare de aproximativ 63 miliarde dolari, transmite Reuters.Investitorii Allergan ar urma sa primeasca 0,8660 actiuni AbbVie…

- In data de 16.05.2019, politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice au executat actiuni tematice pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care nu respecta prevederile legale in zonele in care este interzisa oprirea stationarea voluntara, punandu se accent…