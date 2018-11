Producătorii de vin din judeţ fac anual 200 de milioane de lei Cel mai mare producator de vinuri de la noi din judet a ajuns anul trecut la afaceri de 180 de milioane de lei, cu cele doua firme ale sale. La mare departare de producatorul de pe locul secund, care ajunge la o cifra de afaceri de 31,3 milioane de lei. Majoritatea producatorilor sunt mici, cu cifre care abia ajung la un milion de lei. Per total, producatorii si cultivatorii din judetul nostru impart un tort de aproape 200 milioane de lei, licorile lui Bachus aducand afaceri fr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

