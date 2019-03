Producatorii de vin din Germania se confrunta cu o criza de sticle Dupa cea mai buna recolta de struguri din ultimul deceniu, producatorii germani de vin nu gasesc suficiente sticle iar perioadele de asteptare au crescut pana la trei luni, a declarat joi Ernst Buescher de la Institutul German al Vinului, transmit Bloomberg.



In mod normal furnizorii de vin recurg la importuri in perioadele in care exista o criza de productie insa in prezent acest lucru este mai dificil dupa productiile mari de vin din Italia, Spania si Franta, primii trei producatori mondiali. In intreaga Europa, viticultorii sustin ca recoltele au crescut cu aproape 20% anul trecut.



