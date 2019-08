Producatorii de tutun acuza: Ordonanta 114 bis arde piata legala a tigaretelor Majorarea accizelor la tigarete in mai putin de o luna va afecta profund piata legala si va pune in pericol veniturile suplimentare pe care Guvernul spera sa le obtina, arata producatorul JTI intr-un comunicat remis AGERPRES.



"Ordonanta '114 bis' arde piata legala a tigaretelor. JTI considera ca proiectul de Ordonanta de urgenta publicat astazi (marti, n.r.), prin care sunt prevazute cresteri ale accizei la tigarete in mai putin de o luna, va afecta profund piata legala si va pune in pericol veniturile suplimentare pe care Guvernul spera sa le obtina", precizeaza sursa citata.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- JTI considera ca proiectul de Ordonanța de urgența publicat astazi, prin care sunt prevazute creșteri ale accizei la țigarete in mai puțin de o luna, va afecta profund piața legala și va pune in pericol veniturile suplimentare pe care Guvernul spera sa le obțina. Ministerul Finanțelor aduce argumentul…

- Compania British American Tobacco susține ca majorarea accizei pentru țigari va duce la amplificarea contrabandei și, in consecința, la creșterea veniturilor obținute ilegal de rețelele de crima organizata. BAT precizeaza ca deja Romania are cele mai scumpe țigari din UE, prin raportare la puterea de…

- Compania producatoare de tigari JTI Romania considera ca intentia Guvernului de a devansa marirea accizei cu sapte luni, incepand cu septembrie, afecteaza predictibilitatea fiscala si planurile de afaceri, informeaza Agerpres. Potrivit producatorului de tigarete, initiativa anuntata de autoritati este…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita un aviz motivat suplimentar României din cauza faptului ca aceasta nu a eliminat restricțiile impuse comerțului cu gaze naturale dintre statele membre, astfel cum se prevede în normele UE privind piața interna în sectorul gazelor naturale. Practic,…

- Conferința de presa dinaintea reprezentației „Ideea ca putem fi mai buni e minunata. Putem exprima foarte multe prin ceea ce ne unește, iar dansul ne unește. Lucrurile complexe sunt formate din altele mai simple, iar pe acestea, daca le putem structura, pot rezulta forme infinite. Pe scena fiind, am…

- Guvernul a adoptat in aceasta saptamana o Ordonanța de Urgența prin care activitatea serviciilor de ride-hailing pe piața din Romania este reglementata pe baza unor reguli stricte pentru companii, mașini și șoferi. Astfel, serviciile de ride-hailing precum Uber, Bolt și Clever Go vor putea funcționa…

- „Corbul Alb” sau despre imposibilul artei JTI și Transilvania International Film Festival (TIFF) au oferit din nou ieri seara publicului clujean un regal dedicat dansului. In acest an a fost prezentat la cinematograful Florin Piersic filmul ”The White Crow” („Corbul Alb”), in regia lui Ralph Fiennes,…

- "Totodata, JTI Romania pune sub semnul intrebarii modul in care a fost inițiat acest proiect. Conform Memorandumului semnat de Secretariatul general al Camerei, deputatul USR Emanuel Ungureanu a beneficiat de o deplasare in Irlanda, la invitația și pe cheltuiala lobiștilor antitutun care au redactat…