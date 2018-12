Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta ca initiaza a doua etapa a proiectului "O sansa pentru cuplurile infertile", alte 2.000 de cupluri urmand sa beneficieze de sprijin financiar pentru fertilizare in vitroPrimaria Capitalei anunta ca initiaza a doua etapa a proiectului "O sansa pentru cuplurile infertile”-…

- Peste 930 de cupluri infertile au solicitat sprijin de la Primaria Capitalei pentru a putea face proceduri de fertilizare in vitro. Anuntul a fost facut de primarul general Gabriela Firea, conform careia au fost deja aprobate 800 de dosare.

- La sedinta ordinara din 25 octombrie, consilierii judeteni au aprobat un proiect de hotarare care prevede utilizarea din rezerva bugetara constituita la dispozitia Consiliului judetean Maramures a sumei de 950.000 lei pentru finantarea unor diferite actiuni. Cea mai mare suma, respectiv 750.000 lei,…

- Arabia Saudita a acceptat sa acorde Pakistanului un sprijin financiar in valuta de trei miliarde de dolari, pe termen de un an, si un imprumut de trei miliarde sub forma unor amanari al platilor pentru importurile de titei, a anuntat marti guvernul de la Islamabad. Potrivit Reuters, totalul de sase…

- Doar 2 din cele 6 solicitari de sprijin financiar a cultelor religioase, de la bugetul local al municipiului Campia Turzii, au fost admise la finanțare, conform procesului-verbal intocmit in acest... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Finantarea lucrarilor va fi asigurata in cea mai mare parte (1,48 milioane de lei) din fonduri europene), urmand ca municipalitatea sa suporte 100.000 de lei. Numarul de blocuri din Galati incluse (in diverse stadii, de la cerere de finantare la executie) in programul de reabilitare termica ajunge astfel…

- Ei trebuie sa aiba atestat de producator, sa comunice directiilor agricole judetene rezultatele recoltei si sa valorifice productia. Banii vor putea fi folositi doar pentru seminte si intretinerea culturilor, insa nu si pentru cumpararea de utilaje. Subvenția va fi platita intr-o singura tranșa.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Palatul Victoria, intr-o declaratie de presa comuna cu comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, ca a cerut acordarea intregului sprijin tehnic si financiar din partea Comisiei Europene (CE) pentru reducerea impactului pestei porcine.