Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia pentru Libertatea Comertului si a Comunicarii (CLCC), care reprezinta interesele celor mai mari jucatori din industria tutunului, a anuntat, luni, ca initiativa de hiper-reglementare in domeniul tutunului, promovata de cativa membri ai Parlamentului,

- Marti se dezbate si se voteaza, in plenul Parlamentului, incepand cu ora 14.00, motiunea de cenzura depusa de Opozitie pentru a da jos Guvernul condus de Viorica Dancila. Este ultima sansa a partidelor din Opozitie de a depune motiunea, in conditiile in care urmeaza vacanta parlamentara de vara, iar,…

- Parlamentarii USR Emanuel Ungureanu, Tudor Pop si Adrian Wiener au depus un proiect de lege care prevede interzicerea expunerii tigarilor in magazine, reclamele la tigari din magazine, actiunile de promovare si...

- ​Autoritațile locale ar urma sa acorde facilitați și stimulente medicilor care deschid cabinete de medicina de familie in provincie, prevede un proiect de lege inițiat de senatorul USR Adrian Wiener și deputatul USR Tudor Pop, depus saptamana aceasta la Parlament. Peste 700 de localitați nu au medic…

- La inițiativa premierului Viorica Dancila, Ministerul Finanțelor Publice a inițiat un proiect de ordonanța de urgența prin care se propune anularea contribuției de asigurari sociale de sanatate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, neachitate pana la data intrarii in vigoare a ordonanței,…

- In discursul sau de la tribuna Parlamentului, deputatul iesean Silviu Macovei a analizat cauzele pentru care agricultorii romani au dificultati majore in a vinde marfa in marile lanturi de magazine. Principala cauza, in opinia parlamentarului social-democrat, tine de ratiuni strict economice: supermarketuri-le…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, marti, intr-o sedinta comuna solemna, dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice. Parlamentarii urmeaza sa semneze o declaratie prin care se reafirma atasamentul fata de principiile, valorile…

- Incepand de luni, 1 aprilie, milioane de romani vor avea veniturile majorate, dupa o decizie mult așteptata a Guvernului condus de catre Viorica Dancila.Maine-noapte intra in vigoarea Ordonanța de Urgența care prevede majorarea... Citește AICI ce DECIZIE mult așteptata se aplica de luni - Venituri MAJORATE…