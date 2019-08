Producătorii de răcoritoare anunță SCUMPIRI, dacă guvernul introduce TAXA PE ZAHĂR Asociația Naționala a Bauturilor Racoritoare (ANBR) considera ca taxa pe zahar este discriminatorie și disproporționata, iar unicul sau scop pare sa fie creșterea incasarilor la bugetul de stat. Inițiativa Guvernului Romaniei reprezinta o suprataxa ce va afecta direct consumatorul roman. ANBR arata, intr-un comunicat, de intenția Guvernului Romaniei de a introduce o taxa suplimentara pentru bauturile racoritoare cu conținut de zahar. Citește și: CCR a luat decizia! Ce se intampla cu amnisia și grațierea „In urma cu patru luni, aceeași majoritate parlamentara a respins prin… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Asociatia Nationala a Bauturilor Racoritoare (ANBR) susține ca taxa pe zahar este discriminatorie și reprezinta doar o modalitate de crestere a încasarilor la bugetul de stat, nicidecum de o masura de îmbunatatire a starii de sanatate a populatiei.

- Se anunța noi scumpiri, de la 1 septembrie. Luni, Guvernul va adopta o Ordonanța care va introduce noi masuri economice, printre care și o taxa pe bauturi racoritoare cu conținut ridicat de zahar.

