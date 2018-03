Stiri pe aceeasi tema

- " As vrea sa afirm ca recent am efectuat demersuri in scopul incheierii contractului cost-volum pentru un medicament inovator destinat insuficientei cardiace cronice care a fost inclus conditionat in lista de medicamente", spune președintele CNAS. O alta veste buna este aceea ca din 1 iulie,…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Razvan Vulcanescu, a declarat ca de la 1 iulie asiguratii vor putea cumpara medicamente cu si fara contributie personala de la orice farmacie din tara aflata in contract cu sistemul de asigurari sociale de sanatate si isi pot efectua investigatiile…

- „Trebuie sa respectam legea. Asta trebuie sa inteleaga toata lumea. Fiecare are dreptul sa faca ceea ce doreste. Noi am facut niste propuneri, spunem noi pertinente astfel incat sa avem grija de fiecare angajat din sistemul sanitar incepand cu medicii carora le-a crescut salariul de incadrare si…

- Deputatul de Timiș, Radu-Adrian Pau saluta cresterile salariale din sistemul medical si a solicitat, printr-o interpelare parlamentara, lamuriri suplimentare ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, referitoare la impactul acestor masuri asupra imbunatatirii activitatii din domeniu. „Incepand cu data de…

- Un studiu efectuat la o Universitate din New York a ajuns la concluzia ingrijoratoare ca in apa imbuteliata in peturi exista micro-particule de plastic. Cercetatorii au analizat esantioane din apa comercializata in 9 tari si au constatat ca aproape toate contin particule de plastic mai mari decat…

- ”Unde se vad banii aștia?” ”Vorbim de sanatate, despre criza imunoglobulinei, care nu rezida din subfinanțarea sistemului, ci din prostul management. Avem 9 miliarde de euro alocari bugetare pentru sanatate, fața de anul trecut e o creștere de 12,5%. In ultimii 20 de ani, am bagat 150 de miliarde…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de…

- Duminica seara, la Antena 3, premierul a vorbit despre acest subiect in emisiunea Danei Grecu. "Unele comentarii sfideaza orice urma de bun simț. Nu am sa fiu niciodata de acord cu felul acesta de a critica. Cred ca poți critica și fara sa jignești. O critica argumentata mi se pare aceasta:…

- Fostul ministru al Sanatații, senatorul PSD de Oradea Florian Bodog, și-a publicat bilanțul la șefia Sanatații romanești, postandu-l pe blogul sau. „Pentru Spitalul Județean din Oradea, in anul 2017, am alocat peste 1 milion de lei pentru achiziționarea de aparatura medicala, banii alocați…

- Creșterea salariilor personalului medical este foarte mare. Nu este o creștere falsa, este o creștere. Dar sporurile sunt limitate la 30%, pentru ca se aplica la o alta baza, a explicat joi, ministrul Sanatații, Sorina Pintea , dupa intalnirea din Grupul de Dialog Social de la MS. ” Sumele sunt rezonabile…

- Gravidele și lauzele sunt automat asigurate la sanatate, chiar daca nu cotizeaza, nefiind angajate și indiferent de cat de mare sau mic e venitul lor. Pentru perioada 2018-2019, serviciile medicale de baza gratuite pentru asigurații din Romania sunt prevazute intr-un proiect de hotarare de Guvern in…

- Deputatul PSD Dambovita, Carmen Holban, membru in Comisia pentru Sanatate si Familie a Camerei Deputatilor, a venit in cadrul unei conferinte de presa si a vorbit despre setul de masuri din contractul cadru al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pe anii 2018-2019. Potrivit deputatului PSD Dambovita,…

- Cel mult 5.000 de persoane care activeaza in domeniul Sanatatii au pierdut la salariu sume cuprinse intre 186 si 1.000 de lei, a declarat, luni, Leonard Barascu, presedintele Federatiei Sanitas, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia.…

- Suma destinata "Sanatații", de la bugetul municipiului Campina, este in acest an de 2,41 milioane lei, aproximativ egala cu cea alocata la inceputul anului trecut. Capitolul "Sanatate" din bugetul local inseamna cele doua spitale și cabinetele medicale școlare.

- Peste 100 de milioane de euro din bugetul pe 2018 al PMB vor ajunge in buzunarul Sanatatii, urmand a fi folositi, o parte insemnata, pentru construirea a doua unitati spitalicesti in Vestul si Estul Capitalei, pentru Sectoarele 3, 4 5 si 6 si definitivarea pana in luna martie a constructiilor si dotarii…

- Lista de servicii va fi mai lunga pentru cei asigurați in sistemul sanitar autohton decat pentru cei neasigurați, iar majoritatea serviciilor sunt prevazute cu decontare integrala, adica fara plata, scrie avocatnet.ro Pachetele medicale la stat pentru perioada 2018-2019 vor fi curand aprobate la nivelul…

- Mihaela Chitariu Furnizori de servicii medicale medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale au fost prinși cu mața in sac. Reprezentanții Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui au efectuat, anul trecut, 147 de acțiuni de control la furnizorii de servicii, dispozitive și materiale…

- Starea de sanatate a sindicalistului care a suferit luni un stop cardio-respirator in timp ce se afla la MS este buna, a informat purtatorul de cuvant al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, medicul Leonard Grecescu.Citeste si: Romania, TINTA unei investitii FABULOASE: Un gigant olandez…

- Sindicalistii din Sanatate au avut, luni, prima intalnire cu ministrul Sanatatii pentru a discuta regulamentul de sporuri, precizand ca trebui negociate niste aspecte, in special, pentru spitale, acolo unde sporurile cumulate nu trebuie sa depaseasca plafonul de 30% stipulat in lege.

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, iși primește recompensa, dupa ce a fost mazilit din Guvern, in locul sau fiind numita Sorina Pintea.Liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, a anunțat ca Florian Bodog va prelua Comisia de Sanatate din Senat, inlocuindu-l pe Ion Rotaru.…

- Sumele alocate Sanatatii in Legea bugetului pe 2018 nu sunt suficiente pentru a acoperi intreg anul si ar fi nevoie de modificarea, "prin decizie politica", a modului de finantare a Sanatatii, a declarat, miercuri, la incheierea mandatului, presedintele Casei Nationale de Sanatate CNAS , Laurentiu Mihai."Avem…

- Sorina Pintea, propunerea PSD Maramures pentru portofoliul de ministru al Sanatatii in guvernul Viorica Dancila, a primit aviz favorabil in comisiile reunite de sanatate din Parlament in aceasta dimineata. Managerul a primit aviz favorabil cu 19 voturi pentru, 5 impotriva si 3 abtineri. Declaratii in…

- Vlad Voiculescu a realizat un scurt bilanț al mandatului pe care Florian Bodog l-a avut la conducerea ministerului Sanatații. Voiculescu spune ca tot ce a lasat in urma ministrul de la PSD este un sistem puternic politizat in care profesionalismul și demnitatea nu mai conteaza. Vlad Voiculescu, intr-o…

- SCHIMBARI… Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat saptamana aceasta schimbarile ce vor fi aduse in contractul-cadru, ce vor oferi un acces mai rapid pacientilor la medicamente si ingrijiri medicale. Printre cele mai importante schimbari se regasesc urmatoarele: pacientii vor putea cumpara…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea…

- Peste 400 de medicamente, unele vitale si imposibil de inlocuit, lipsesc din Romania, atentioneaza FACIAS. Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului avertizeaza ca romanilor le este pusa viata in pericol, iar ministrul Sanatatii a adus sistemul in pragul colapsului prin…

- Casa Nationala de Sanatate a prezentat miercuri, ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de medicii de familie. Acestea vin in contextul protestelor din ultimele zile, in care furnizorii de servicii medicale primare au refuzat sa incheie contracte,…

- Lovitura pentru medicii de familie: Medicamentele compensate ar putea fi prescrise de medicul specialist Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de debirocratizare a domeniului medicinei de familie si sistemului asigurarilor sociale de sanatate, probleme semnalate atat de furnizorii de servicii medicale, cat si de medici…

- In contextul in care, la sfarșitul anului trecut, in unele orașe mari din țara, precum Brașov, Iași și Cluj, au fost montate panouri cu mesaje de genul ”Vaccinurile nu sunt sigure! Citeste prospectele! Informeaza-te! Cunoaste riscurile”, ministrul Sanatații, Florian Bodog a solicitat joi, 4 ianuarie…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) cer demiterea ministrului Sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in contextul in care CNAS a anuntat ca perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire…

- Tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video ("Gaming disorder") vor fi incluse in curand de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe lista afectiunilor mintale, a anuntat vineri, la Geneva, un purtator de cuvant al acestei organizatii din cadrul ONU, informeaza AFP. Riscurile…

- Medicii de familie cer demisiile responsabililor din Sanatate. Conflictul dintre cele doua parti a ajuns la cote alarmante. O mare parte dintre medicii de familie au refuzat semnarea unui contract cu Casa de Asigurari de Sanatate si ii fac responsabili pentru acest esec pe oficialii din ministerul Sanatatii.…

- Boc, Dancu si Bodog, martori la DIICOT in dosarul medicului Mihai Lucan. Cei trei sustin ca nu au primit citatii Emil Boc, Vasile Dancu si Florian Bodog au fost citati la DIICOT ca martori in dosarul medicului Mihai Lucan, au precizat surse judiciare. Pe de alta parte, cei trei sustin ca nu au primit…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- ♦ Sectorul de servicii medicale private se va mentine efervescent prin investitiile anuntate de jucatorii privati in extindere organica sau prin achizitii, in timp ce sectorul public se va confrunta cu vechile provocari - lipsa de medicamente, dar si deficitul de personal medical si de echipamente pentru…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza Guvernul…

- Horoscopul sanatații pentru 2018. Ce rezerva astrele anul viitor in functie de zodia ta. Anul nou se apropie si cu totii speram sa fie mai bun decat cel care a trecut. Astrologii au pregatit o serie de previziuni si atentionari pentru toate zodiile la capitolul sanatate. Horoscop 2018 – sanatate BERBEC…

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu eliberara si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatatii (MS).

- Aceștia susțin ca nivelul taxei ar putea ajunge la 30% in a doua jumatate a anului viitor. Deși, in ultim vreme, Ministerul Sanatații a facut public faptul ca dorește sa poatrte discuții cu producatorii din industria farmaceutica pe tema taxei clawback, dupa ce a fost luata decizia ca aceasta taxa…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018. Cum trebuie sa se manifeste o persoana pentru a putea fi justifica diagnosticul?

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018, informeaza miercuri Xinhua.

- Anul 2017 a fost marcat de numeroase crize in sistemul de sanatate: au lipsit vaccinuri, epidemia de rujeola a atins cote alarmante, penuria de medicamente s-a adancit iar pacienti cu sanse la viata au murit cu zile in spitale. Inca de la preluarea mandatului, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat…