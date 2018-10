Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Casei Naționale de Asigurari de Sanatate destinat consumului de medicamente ar putea crește cu valoarea inflației cumulata din anul 2012 pana in prezent. Este o prima masura pe care autoritațile o propun producatorilor de medicamente in discuțiile despre contribuția trimestriala (taxa clawback).…

- Producatorii de medicamente generice, dar și reprezentanți ai pacienților s-au intalnit miercuri, 24 octombrie, pentru a atrage un semnal de alarma asupra taxei clawback, care ar putea duce la dispariția medicamentelor ieftine de pe piața, fiind astfel afectați milioane de pacienți. „Taxa Clawback este…

- Asociația Producatorilor de Medicamente Generice (APMGR) si Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) acuza autoritatile ca ignora solutia calculului diferentiat al taxei clawback in ciuda disparitiei a mii de medicamente ieftine si a studiilor de impact, scrie Mediafax.„Consecintele…

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice atrage atenția ca alte 2.300 de medicamente ieftine, majoritatea produse in Romania, risca sa dispara de pe piața „in perioada imediat urmatoare”, dupa ce 2.000 de medicamente au fost retrase de producatori in ultimii doi ani. Producatorii fac apel la…

- Toti bolnavii de hepatita cronica virala C care sunt in prezent prinsi intr-o schema de tratament "interferon free" au asigurate fondurile si medicamentele pana la finalizarea tratamentului si nu depind de negocierea unor noi contracte, informeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) intr-un…

- Din anul 2015 pana in iulie 2018, CNAS a pierdut 162 de procese privind taxa clawback, in favoarea producatorilor de medicamente, au spus exclusiv pentru Economica.net oficialii institutiei. Producatorii au obtinut in instanta eliminarea TVA-ului din consumul de medicamente comunicat de CNAS, si/sau,…