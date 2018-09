Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de conserve din Republica Moldova doresc sa revina pe piața Federației Ruse. Daca in trecut aceștia exportau 60% din producția lor in pe aceasta piața din est, in prezent, abia de ajung la 10 la suta.

- Republica Moldova are relaE›ii economice tradiE›ionale cu FederaE›ia RusAƒ, iar restabilirea acestora ar trebui sAƒ devinAƒ o prioritate. De aceastAƒ pAƒrere este preE™edintele AsociaE›iei Oamenilor de Afaceri din Republica Moldova, Alexandru Baltag.

- Peste 30 de modele de top din țarile de la malul Marii Negre precum Rusia, Ucraina, Georgia, Bulgaria, Turcia, Republica Moldova și Romania vor lua parte la concursul de frumusețe al verii, Miss Fashiontv Black Sea 2018, ce va avea loc pe 23 și 24 august intr-o locație exclusivista, Fashiontv Cafe &…

- In prima jumatate a anului, moldovenii au preferat sa calatoreasca in Turcia, Bulgaria, Romania, Egipt, Grecia si Ucraina. Republica Moldova a fost vizitata de turisti straini din Romania, Austria, Rusia, Ucraina, Germania, Polonia. Turismul emitator si cel receptor au crescut cu peste 20% in prima…

- CHIȘINAU, 16 aug — Sputnik. Pe site-ul oficial al Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova a fost publicatun proiect de hotarâre cu privire la retragerea țarii din Acordul cu privire la coordonarea relațiilor dintre statele CSI în domeniul electroenergeticii.…

- CHIȘINAU, 9 aug – Sputnik. Astazi, la Caușeni este zi de doliu. Patru din cei șase moldoveni care au decedat în accidentul din Kaluga, Federația Rusa, sunt din orașul Caușeni. © Sputnik / Мария СавченкоVor fi aduși in sicrie. Cine sunt moldovenii care au murit in accidentul din…

- Serviciul federal de Securitate (FSB) din Rusia solicita unei instante din Moscova sa prelungeasca termenul mentinerii in arest a Carinei Turcan, o femeie originara din Republica Moldova, care are cetatenie romana, acuzata de spionaj in favoarea Bucurestiului, informeaza presa rusa.

- AZn Transnistria a fost menE›ionat aportul substanE›ial al lui Farit MuhametE™in, care E™i-a A®ncheiat misiunea de ambasador al FederaE›iei Ruse A®n Republica Moldova, la consolidarea E™i dezvoltarea relaE›iilor dintre Rusia E™i regiunea transnistreanAƒ.