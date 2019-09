Producătorii de conserve de legume, amendaţi de Comisia Europeană pentru că au menţinut preţurile ridicate Grupul francez CECAB a fost amendat cu 18 milioane de euro, in timp ce compania olandeza Coroos va plati 13,6 milioane de euro. Din cartel facea parte si firma franceza Bonduelle, care a obtinut imunitate si nu a mai platit amenda de aproximativ 250 de milioane de euro, pentru ca a dezvaluit intelegerea secreta, care s-a derulat in perioada 2000 - 2013, a anuntat vineri executivul comunitar, potrivit Agerpres.



Coroos si CECAB, alaturi de Bonduelle, au recunoscut ca au facut parte din cartel, colaborand pentru a stabili preturile si ajungand la un acord privind cota de piata si volumele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA va moderniza infrastructura feroviara din Portul Constanta, contractul in valoare de 9,2 milioane lei, fara TVA urmand sa fie finantat de Comisia Europeana din Fondul de Coeziune si de la Bugetul de Stat, a anuntat, vineri, CFR SA. Dezvoltarea infrastructurii feroviare portuare va conduce la…

- Proprietarul British Airways, International Airlines Group (IAG), a anuntat ca profiturile sale vor fi mai mici decat se așteptau in acest an, una din cauze fiind grevele pilotilor, transmite BBC, potrivit Mediafax.Grupul a declarat ca greva de doua zile de la inceputul acestei luni, intreprinsa…

- Acordul vine dupa o serie de proteste recente in care angajatii din sistemul medical au stat in fata spitalelor in timpul pauzelor."Ambele parti au trebuit sa faca o serie de concesii fata de pozitiile lor initiale. Cresterea cu 7% ar putea sa nu fie suficienta pentru ei, dar intr-adevar…

- Autoritatile Buzaului au lansat invitatii catre toti producatorii de legume, fructe si produse traditionale din regiune sa participe cu produsele proprii la targul Toamna Buzoiana, devenit traditie pentru aceasta zona a tarii. Primaria municipiului Buzau si Directia Agricola organizeaza in perioada…

- Comisia Europeana finanteaza si anul acesta programul prin care se acorda elevilor fructe, legume si produse lactate. Suma alocata in acest an, la nivel european, este de 250 de milioane de euro. Romania va primi suma de 17,68 milioane de euro pentru a asigura gustarile zilnice ale scolarilor.

- Executivul comunitar a apreciat ca acest proiect, care se va derula pana la finele anului urmator, respecta normele UE privind ajutoarele de stat, destinate sa asigure ca guvernele statelor membre nu acorda ajutoare incorecte companiilor.In luna iunie a acestui an, cand si-a anuntat intentia…

- In 2014, Comisia Europeana a stipulat ca producatorul auto ar trebui sa primeasca maxim 17 milioane de euro (18,9 milioane de dolari) pentru a extinde productia celor doua modele de masini de pasageri electrice si hibride la Leipzig, un proiect care urma sa duca la crearea a 800 de locuri de munca.…

- In 2017, Executivul comunitar a lansat o investigatie privind distribuirea produselor sub licenta Sanrio, pe langa investigatiile separate in cazurile Nike si Universal Studios.Rezultatele investigatiei arata ca Sanrio a impus restrictii directe si indirecte, interzicand sau descurajand…