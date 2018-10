Producatorii de ciocolata se reorienteaza spre Est

Cel mai mare producator mondial de ciocolata a inceput sa se uite spre rasarit pentru crestere, pe fondul diminuarii apetitului pentru dulciuri in SUA si Europa Occidentala, informeaza Bloomberg, transmite AGERPRES . Grupul elvetian Barry Callebaut a anuntat joi ca a ajuns la un acord pentru preluarea companiei rusesti Inforum, pentru a se putea extinde pe cea de-a doua mare piata de ciocolata din lume, dupa volumul vanzarilor. Termenii financiari ai acodului, care ar urma sa se incheie in acest an, nu au fost dezvaluiti. Chiar daca este cel mai mare producator mondial de ciocolata, Barry Callebaut…