Producatori si creatori de moda romani si-au promovat colectiile vestimentare, in perioada 2-4 octombrie, in cadrul targului international Fashion World Tokyo 2019, cea mai mare manifestare expozitionala pentru industria modei din Japonia. Potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), cele 12 companii membre ale misiunii economice romanesti la Tokyo au expus in centrul expozitional Tokyo Big Sight articole vestimentare, genti, incaltaminte, accesorii de moda, bijuterii si produse textile alaturi de alti peste 1.200 de expozanti, in fata a mai…