- Vești uriașe pentru o categorie de angajați din Romania! Aceștia primesc un nou ajutor financiar din partea statului. Potrivit proiectului aflat in dezbaterea Senatorilor, vor primi bani pentru... Citeste AICI cine sunt norocoșii care vor beneficia de ajutor financiar, dar și cum pot folosi banii...…

- PNL a initiat un proiect legislativ in care propune acordarea unui ajutor financiar pentru unii parinti pentru a-si angaja o bona, transmite Agerpres. Familiile eligibile sunt cele care nu obțin venituri nete lunare mai mari de 3.500 de lei. "PNL sustine familia si cresterea natalitatii. Tocmai de aceea,…

- Interzis cu farfurii, pahare și tacamuri de plastic pe domeniul public. Conform unui proiect de hotarare pentru modficarea HCL nr. 201/2006, privind aprobarea procedurii de utilizare temporara a locurilor publice apartinand domeniului public al Municipiului Brasov, incepand cu data de 1 octombrie, in…

- Aeroportul International din San Francisco (SFO) a pus marti in aplicare o interdictie privind vanzarea de sticle de apa din plastic de unica folosinta in magazinele aeroportului, relateaza miercuri Xinhua. "Incepand de astazi, pe SFO este interzisa vanzarea de sticle de apa de unica folosinta",…

- Incepand cu 15 august, o rețea de magazine scoate complet de la vanzare produsele de plastic de unica folosinta, cum ar fi pahare, farfurii adanci si intinse, dar si tacamuri si paie, si testeaza alternative pentru pungile de la raioanele de legume si fructe si brutarie, informeaza compania.

- Incepand cu 15 august 2019, Lidl renunța la vanzarea in magazinele sale a articolelor de unica folosința din plastic, cum ar fi pahare, farfurii adanci și intinse, dar și tacamuri și paie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Anunț de presa: “ U.R.S.(Ultimate Recycling Solution)- Tehnologie de ultima generație in reciclarea deșeurilor de plastic” Societatea CALEX SRL, cu sediul in Grosi, Str. PRINCIPALA nr. 276G, SAT SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSI, judetul Maramures, cod postal 437167, Romania, a implementat in perioada…

- Panama a devenit sambata primul stat din America Centrala care a interzis pungile de plastic de unica folosinta in spatiile comerciale, in incercarea de a reduce poluarea de pe plajele sale, informeaza Reuters. Acest stat cu doar 4 milioane de locuitori se alatura astfel unui numar de peste 60 de tari…