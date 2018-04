Procurorul general cere aviz de la presedintele Romaniei pentru a-l acuza de crime contra umanitatii pe Ion Iliescu

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Petre Roman a reacționat dupa ce procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, în dosarul Revolutiei, fata de el, Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu.

- Gelu Voican Voiculescu, Cazimir Ionescu, Razvan Theodorescu si Emil Cutean, toti apropiati de PSD, au incercat sa-l santajeze pe Claudiu Iordache, directorul Institutului Revolutiei (IRRD), spunandu-i ca, daca demisioneaza, vor opri o ancheta impotriva sa. „Sa ne lase functia de director libera, sa…

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui facute…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis nu coordoneaza ”statul paralel”, dar este un beneficiar direct al gruparii. Totodata, Liviu Dragnea a precizat ca președintele Iohannis prefera sa apere aceasta structura, din cauza unor interese...

- Sunt cifre șocante ale unui fenomen care ia amploare: cu o școala din ce in ce mai slaba și familii distruse, crește alarmant numarul de copii victime. Și asta chiar in timp ce politicienii sunt ocupați cu razboiul impotriva justiției. Aproape 1500 de inculpați trimiși in judecata pentru violența in…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a aratat miercuri la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017 care sunt cazurile reprezentative facute anul trecut de procurorii din Parchetul General. Printre cauzele cu impact care au fost finalizate in 2017, Augustin Lazar a…

- Raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017 Procurorul general Augustin Lazar va prezenta miercuri, la Sala de marmura a Cercului Militar National, raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. La eveniment si-a anuntat prezenta si presedintele Klaus Iohannis.…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta miercuri, de la ora 11:00, la Cercul Militar din Capitala, raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. La eveniment si-a anuntat prezenta si presedintele Klaus Iohannis.

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta miercuri, la ora 11.00, raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. La evenimentul desfașurat in Sala de marmura a Cercului Militar National, va fi prezent si presedintele Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a confirmat…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta miercuri, de la ora 11,00, la Sala de marmura a Cercului Militar National, raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. La eveniment si-a anuntat prezenta si presedintele Klaus Iohannis. In schimb, ministrul Justitiei,…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Procurorul general al Romaniei il acuza pe ministrul Justitiei ca nu a respectat procedurile atunci cand a cerut revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi. Augustin Lazar explica, intr-un interviu acordat Agerpres, ca regulamentul CSM cuprinde reglementari clare legate de evaluarea managementului…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca președintele Romaniei ar trebui sa aiba cel mai important rol la numirea șefilor de parchete, in timp ce ministrul Justiției ar trebui sa aiba doar rol consultativ. In opinia lui Lazar, CSM-ul ar trebui…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se intalneste, la ora transmiterii stirii, cu procurorul general Augustin Lazar si cu sefii de Parchete, discutiile avand la sediul Reprezentantei Comisiei Europene.

- Tudorel Toader prezinta inca o data raportul prin care cere revocarea sefei DNA, in sectia de procurori a CSM, de fata cu procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei o acuza pe sefa DNA ca prin contestarea autoritatii Curtii…

- Dupa anunțul de revocare a șefei DNA, Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei a anunțat ca urmeaza sa prezinte un punct de vedere despre aceasta decizie dar și despre raportul ministrului Justiției.

- Procurorul general Augustin Lazar reafirma, dupa dupa anuntul lui Tudorel Toader privind declansarea procedurii de revocare a sefei DNA, ca "nu exista nici un motiv legal de revocare a doamnei Codruta Kovesi".

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Catalin Radulescu, supranumit ”depuattul mitraliera”, vrea ca Toader…

- "Activitatea DNA este una eficace, iar procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, lucreaza in cadrul legii". Declaratia a fost facuta la RFI de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, care-i critica pe „inculpatii cu resurse” care „isi incearca ultima sansa”. Reamintim ca ministrul Justitiei ar urma…

- Procurorul general Augustin Lazar a cerut miercuri sefilor DNA si DIICOT sa initieze controale la unitatile subordonate, pentru a verifica riscuri interne si vulnerabilitati, situatiile in care sunt mediatizate aspecte negative care pun in discutie integritatea procurorilor, precum si respectarea legii…

- Procesul Mineriadei din iunie 1990 a inceput, ieri, intr-o sala de sedinta neincapatoare de la Curtea Militara de Apel, fostul sef al SRI, Virgil Magureanu, fiind singurul inculpat care a venit in fata magistratilor. In dosar au fost trimisi in judecata pentru infractiuni contra umanitatii Ion Iliescu,…

- Klaus Iohannis se intalneste, la Palatul Cotroceni, cu ministrul Justitiei Tudorel Toader, cu prilejul ceremoniei primirii magistratilor absolventi ai Institutului National al Magistraturii, aceasta fiind prima intalnire dintre cei doi, dupa scandalul DNA. La eveniment participa si procurorul general.

- Magistratii Curtii Militare de Apel Bucuresti incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu,…

- Magistratii instantei supreme incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Opozitia continua atacul dupa desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier. Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, sustine ca in urma acceptarii propunerii facute de PSD, Klaus Iohannis a devenit, astfel, "cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea". "Indecizie și neputința, asta…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Un control intern a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor în doua dosare care îl vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, aflate pe rolul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sector 3 Bucuresti, procurorul general Augustin Lazar dispunând,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, la ieșirea din sediul Consiliului Superior al Magstraturii ca pot fi gasite soluții pentru problemele din sistemul judiciar, iar noua conducere a instituției va putea face lucruri bune pentru justiție.