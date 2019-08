Procurorul special al Macedoniei de Nord responsabil cu anchetarea cazurilor de crima organizata, Katica Janeva, a fost audiat marti in cadrul investigatiei privind un caz de extorcare de fonduri, transmite Reuters potrivit Agerpres. Katica Janeva si-a oferit demisia luna trecuta dupa ce presa locala a relatat despre presupusa ei implicare intr-un plan de extorcare a unui om de afaceri acuzat de coruptie de biroul procurorului special.



Janeva ramane insa in functie pana la numirea unui nou succesor.



Katica Janeva, care neaga implicarea in cazul de extorsiune, a fost…