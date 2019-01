Stiri pe aceeasi tema

- Secția pentru Procurori a CSM dezbate, marți, cererea lui Calin Nistor de a il revoca de la DNA pe Lucian Onea. Solicitarea conducerii Directiei a venit dupa ce ancheta care il vizeaza pe fostul sef al DNA Ploiesti a fost exstinsa pentru constituirea unui grup infractional organizat.Alti trei…

- Șeful interimar al DNA, Calin Nistor, a cerut, joi, Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) avizul de revocare din functia de procuror DNA Ploiesti pentru Lucian Onea si incetarea activitatii pentru inca trei procurori de la aceeasi structura. “La data de 10 ianuarie 2019,…

- Procurorul sef adjunct DNA Calin Nistor, care asigura conducerea Directiei, a trimis, joi, Sectiei de procurori a CSM solicitarea avizului de revocare din functia de procuror DNA Ploiesti pentru Lucian Onea si cereri de incetare a activitatii pentru inca trei procurori de la aceeasi structura.

- Procurorul DNA Oradea, Cristian Marius Ardelean, a declarat, miercuri, dupa audierea la Secția de ancheta a magistraților referitor la inregistrarea in care se vorbește de "liniștirea" judecatorilor, ca a fost vorba de o discuție avuta cu procurorii la o cafea, dar ca nu știe daca e autentica."Nu…

- Șefia DNA va fi preluata, interimar, de catre procurorul-șef adjunct Calin Nistor, dupa ce procuroarea Anca Jurma a anunțat ca nu vrea sa mai conduca instituția. Acesta are o vechime de 23 de ani in magistratura, iar in DNA se afla din anul 2006. Astfel, Calin Nistor este unul din procurorii cu cea…

- Procurorul-sef adjunct al DNA Calin Nistor va asigura conducerea institutiei, dupa ce Anca Jurma a anuntat ca nu mai doreste prelungirea mandatului de sef interimar. Procurorul general Augustin Lazar a participat marti la o sedinta a conducerii DNA si a decis sa nu mai propuna un alt procuror-sef interimar.…

- Procurorul general Augustin Lazar va participa, marti, la o sedinta la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce Anca Jurma a anuntat ca nu mai doreste prelungirea mandatului de sef interimar al DNA.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni ca Anca Jurma renunta la nominalizarea pentru…