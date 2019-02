Stiri pe aceeasi tema

- Seful DNA, Calin Nistor, anunta joi ca a informat-o pe Viorica Dancila si pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre faptul ca Directia ramane fara doi sefi de sectie incepand cu 20 martie in contextul OUG 7 si le-a abrogarea actului normativ.

- Direcția Naționala Anticorupție cere Guvernului sa abroge Ordonanța 7 deoarece intezicerea delegarii procurorilor in funcții de conducere din cadrul Parchetelor va bloca activitatea instituției. Conducerea DNA a emis un comunicat de presa prin care trage un semnal de alarma in acest sens. Calin Nistor,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat marti ca ordonanta de urgenta care modifica legile Justitiei a fost pe lista suplimentara a sedintei de guvern, la fel ca si cea care a modificat Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, beneficiind de acelasi regim. "Legat de ordonantele…

- Prim procurorul-șef adjunct al DNA, Calin Nistor, a preluat atribuțiile de conducere a Direcției dupa ce mandatul de șef interimar al Ancai Jurma a expirat, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Preluarea mandatului de catre procurorul Nistor, care este procuror șef adjunct al DNA, s-a facut…

- Calin Nistor va conduce, ca interimar, DNA, pana la finalizarea procedurii de selectie a noului procuror șef al Direcției, decizia fiind luata dupa ce Anca Jurma a refuzat sa i se prelungeasca delegarea ca interimar. Procurorul general al Romaniei a decis, marti, sa nu propuna un sef delegat, ci…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul unei intalniri informale cu presa, ca va accepta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea doar in functie de prevederile acesteia si in masura in care actul normativ este asumat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. …

- Barna a precizat ca in cadrul intrevederii a intrebat "expres" despre amnistie si gratiere. "Ambii - si doamna premier si ministrul Justitiei - au spus foarte clar ca nu exista asa ceva in dezbatere in momentul de fata, nu lucreaza la asta, nu se va intampla deocamdata. Am incercat sa solicit un…

- A aparut motivarea deciziei mutarii la București a procesului deschis de procurorul general Augustin Lazar imediat dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a decis declașarea procedurii de revocare din funcție a șefului Parchetului General.”Procurorul general al Parchetului de pe langa…