- Procurorul general elvetian, Michael Lauber, a fost recuzat in dosarul scandalului de coruptie de la FIFA, deoarece impartialitatea sa este pusa sub semnul intrebarii, afirma ziarul Le Temps, citat de France Football.

- Ministerul de Justitie din Israel a confirmat miercuri intr-un comunicat ca sotia premierului Benjamin Netanyahu, inculpata pentru frauda si abuz de incredere, a incheiat un acord cu procurorul pentru o scadere a pedepsei, relateaza AGERPRES.Sara Netanyahu a fost inculpata in iunie 2018 pentru…

- Procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, anunta in luna februarie ca, in functie de rezultatul audierii pe care o programase pentru data de 10 iulie, este posibila punerea sub acuzare a premierului Netanyahu pentru luare de mita, frauda si abuz de incredere.Avocatii lui Benjamin…

- Procurorul general israelian a amanat miercuri la inceputul lui octombrie data la care premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu urmeaza sa fie audiat pentru a raspunde unor acuzatii de coruptie formulate impotriva sa, relateaza AFP.

- Procuratura israeliana a amanat miercuri prima audiere a premierului Benjamin Netanyahu in trei dosare de coruptie in care ar putea fi inculpat, relateaza presa locala, citata de agentia EFE. Procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, anunta in luna februarie ca, in functie de rezultatul…

- Procurorul general al Ucrainei, Iuri Lutenko, s-a declarat dispus sa predea organelor de ancheta ale SUA materialele din dosarele in care sunt nominalizati fostul ministru ucrainean al ecologiei Mikola Zlocevski si unii cetateni americani, inclusiv Hunter Biden, fiul fostului vicepresedinte al SUA,…

- "Pentru ca postarea mea pe Twitter, conform careia Klaus Iohannis a cumparat tacerea lui Augustin Lazar cu o pensie uriașa, a starnit multe reacții, ma vad obligat sa fac precizari suplimentare. Augustin Lazar trebuia demis pentru faptele sale și nu lasat sa se pensioneze, cocoșat de premii…

