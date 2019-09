Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a afirmat marti ca nu poate fi exclusa varianta ca Luiza Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, sa fie in viata, avand in vedere ca rezultatele testelor ADN in cazul acesteia nu au fost concludente, informeaza AGERPRES . Intrebat, la venirea la CSM,…

- Seful DIICOT, Felix Banila, a declarat, marti, ca nu exclude nici varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, deoarece ultimul raport al INML nu a putut oferi un rezultat cu privire la ADN-ul din oasele identificate in padurea din Caracal. „Nu excludem niciuna dintre variante. Stiti foarte bine ca testele…

- Anchetatorii au reluat vineri, la o saptamana de la inceperea perchezitiilor, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta acestuia, el fiind suspect in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Potrivit Antena3, cercetarea a fost reluata de la zero…

- Gheorghe Dinca este transportat, joi seara, la sediul central DIICOT, de la Penitenciarul Jilava, pentru a fi audiat de procurori, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax. Criminalul din Caracal va ajunge in aceasta seara la DIICOT București pentru audieri, au precizat surse judiciare pentru…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a dispus ca DIICOT - Structura Centrala din Bucuresti sa preia de la DIICOT Craiova dosarul privind uciderea celor doua adolescente la Caracal, fiind invocate complexitatea cauzei, mediatizarea excesiva si...

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca, pana cand anchetatorii nu au elemente clare ca cele doua fete disparute in Olt ar fi decedate, nu se poate neglija varianta ca ele ar fi in viata, informeaza AGERPRES . “Pana nu avem niste concluzii clare cu privire la faptul ca una sau…

- Procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, a anuntat miercuri ca Gheorghe Dinca, acuzat de uciderea celor doua adolescente in judetul Caracal, va fi testat cu aparatul poligraf. ‘Avem si consimtamantul dat de inculpat in acest sens. Urmeaza sa fie testat’, a spus Banila intr-o conferinta de presa. Miercuri,…

- Soția criminalului din Caracal a fost martora la momentul in care Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele. Femeia era prezenta la perchezițiile de la casa individului. In timpul operațiunii, criminalul a confirmat ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, anunța observator.tv.Echipa…