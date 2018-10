Stiri pe aceeasi tema

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparație cu ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, a declarat președintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agenția Tass, potrivit Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- Procurorul general adjunct, Rod Rosenstein, cel care-l supervizeaza pe procurorul special Robert Mueller - care se ocupa de ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, a fost convocat luni dimineața la Casa Alba, iar acesta și-ar fi oferit demisia, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a ordonat Departamentului Justitiei sa declasifice imediat informatii dintr-o ancheta privind amestecul Rusiei in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite.

- Fostul consilier al lui Donald Trump, George Papadopoulus, ale carui observatii dintr-un pub din Londra au declansat ancheta americana privind posibila intelegere cu Rusia, a fost condamnat la 14 zile de inchisoare, informeaza BBC.

- Presedintia SUA elaboreaza o ordonanta executiva prin care presedintele Donald Trump va putea impune sanctiuni strainilor care efectueaza ingerinte in procesul electoral american, un demers care intervine pe fondul criticilor privind toleranta fata de actiunile Rusiei, relateaza Washington Post.