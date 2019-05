Stiri pe aceeasi tema

- Recentul raport privind ingerinta Rusiei in alegerile din SUA, elaborat de procurorul special Robert Mueller, indica faptul ca autoritatile federale suspectau ca sistemul informatic electoral al unui district a fost atacat de hackeri."Am avut recent o intalnire la FBI cu privire la problema…

- Procurorul general al SUA, William Barr, a numit a procuror care va examina inceputurile anchetei FBI privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, potrivit editiei de luni a cotidianului The New York Times, relateaza dpa. John H Durham, procuror-sef in statul…

- SUA vor continua sa denunte ingerinta rusa in alegerile americane si sa ia 'masuri dure' impotriva 'activitatilor nefaste' ale Moscovei, a declarat vineri seful diplomatiei americane Mike Pompeo, dupa publicarea raportului procurorului special Robert Mueller la finalizarea anchetei privind presupusa…

- Raportul procurorului special Rober Mueller, dezvaluit joi intr-o vesriune cenzurata, dupa aproape doi ani de ancheta, releva contacte intre echipa de campanie a lui Donald Trump si reprezentanti rusi, cu scopul de a influenta alegerile din 2016 in favoarea miliardarului republican, informeaza news.ro.…

- Raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in campania pentru alegerile prezidentiale americane si suspiciunile asupra lui Donald Trump de obstructionare a justitiei va fi publicat joi, a anuntat luni Departamentul american al Justitiei, citat de agentiile AFP si Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat joi pe presedintele comisiei pentru informatii a Camerei Reprezentantilor sa demisioneze din Congres, acuzandu-l ca a dezvaluit informatii clasificate, relateaza dpa si Reuters. Adam Schiff, reprezentant democrat din California, a fost unul…

- Unul dintre principalii membri ai echipei conduse de procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza cu privire la implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016, urmeaza sa plece de la Departamentul Justitiei, dezvaluie joi postul national american de radio (National Public Radio, NPR), relateaza…

- Fostul avocat personal al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, va fi audiat joi, in spatele usilor inchise, de Comisia pentru serviciile de informatii a Senatului, care investigheaza ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si orice eventuala complicitate a acesteia…