Stiri pe aceeasi tema

- Detalii uimitoare au fost facute publice despre viata regretatului artist, Aurelian Preda. Daca pana acum se stia ca artistul avea o singura fiica, pe Anamaria Rosa Preda, se pare ca lucrurile nu stau asa si ca acesta mai avea si alti copii.

- Bolnava de cancer in stadiu terminal, o fosta asistenta la maternitate a facut o confesiune șocanta, pe patul de moarte. Femeia a marturisit ca, de-a lungul a 12 ani de cariera, a schimbat intre ei peste 5.000 de copii la naștere.

- Emiliano Sala a murit pe 21 ianuarie, la varsta de 28 de ani, in urma groaznicului accident aviatic in care a fost implicat alaturi de pilotul David Ibbotson. La doua luni distanța, apar noi detalii șocante ce explica in parte tragedia in urma careia a murit Sala, in drumul de la Nantes spre Cardiff.…

- Alex a intrat cu incredibila viteza de 140 km/h in „zidul mortii” de la Scheia, Suceava. Tanarul avea doar 28 de ani si a murit pe loc dupa ce s-a izbit frontal cu masina in peretele dintr-un sens giratoriu, cunoscut drept „zidul mortii”. Acum, dupa mai bine de o saptamana de la evenimentul tragic,…

- Ieri, trupul colonelului Cornel Gheorghe Trifu, decedat in Republica Algeriana Democratica si Populara a fost repatriat.Ceremonia prilejuita de repatrierea atasatului apararii in Republica Algeriana Democratica si Populara, colonelul Cornel Gheorghe Trifu, a avut loc, in jurul orei 11.30, la Baza 90…

- Moartea fulgeratoare a tanarului de 35 de ani care si-a gasit sfasitul pe scaunul de frizerie a socat intreaga comunitate. O fetita de noua ani a ramas acum orfana de tata. Barbatul era consultant in vanzari auto si parca si-ar fi simtit sfarsitul. Cu o zi inainte de tragedie, a postat pe reteaua de…

- Doi bebeluși, care sunt frați gemeni și care au venit pe lume la sfarșitul lunii ianuarie, au fost abandonați de femeia care le-a dat naștere in maternitatea din Barlad. Tanara are 20 de ani și ar mai avea doi copii dați in plasament.

- "Sute de oameni urmareau un meci de volei vineri seara cand o explozie a zguduit terenul, provocand moartea a patru persoane si ranirea altor 20", a declarat Barfaki pentru Xinhua.Toate victimele sunt civili, intre care si copii, a adaugat oficialul.La randul sau, un purtator…