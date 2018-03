Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror Mircea Negulescu, zis si Portocala, a ajuns marti dimineata la sediul central al DNA, unde urmeaza sa fie audiat. Deocamdata nu se cunoaste dosarul in care are loc audierea. Negulescu, fost procuror la DNA Ploiesti, a fost suspendat din magistratura printr-o decizie a CSM.…

- Procurorii preferati ai Laurei Kovesi, Lucian Onea si Mircea Negulescu, zis “Portocala”, de la DNA Ploiesti, au primit, ieri, de la Inalta Curte, una dintre cele mai crunte lovituri. Megadosarul de coruptie...

- Sebastian Ghița susține ca procurorii DNA de la Ploiesti, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au facut dosare pe probe false pentru oamenii politici pentru ca apoi sa le poata impune numiri in funcții cheie. Ghița susține ca exista inregistrari cu procurorii de la Ploiesti care faceau șantaj prin dosare…

- Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiești, cunoscut și sub porecla de „Portocala”, a intrat din nou in centrul atenției presei din Romania, dupa ce au ieșit la iveala noi detalii despre modul in care s-ar fi realizat marturiile din dosarul fostului deputat Vlad Cosma de la Inalta Curte de…

- Procurorii din CSM au luat cea mai dura decizie in ceea ce-l privește pe procurorul Mircea Negulescu, zis si „Zdreanța” sau „Portocala”. Aceștia sunt de parere ca excluderea din magistratura a celebrului procuror poate stopa comiterea, in viitor, a altor abateri disciplinare.

- Fostul deputat Vlad Cosma se va prezenta, saptamana aceasta, la Inspectia Judiciara a CSM, unde a fost citat pentru a prezenta informatiile pe care le detine cu privire la abuzurile savarsite de procurorii unitatii "haules" a DNA. Se pare ca dezvaluirile ce vor urma sunt fara precedent si vor demonstra…

- Ani de zile procurorul Mircea Negulescu a fost protejat de la cel mai inalt nivel. Mihai Gadea a prezentat actul oficial care confirma dezvaluirile facute la Antena 3. Secția de procurori a CSM a recunoscut ca procurorul Negulescu era unul dintre cei mai nocivi oameni din sistem. Documentul…

- In sedinta de azi, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat suspendarea din functia de procuror, incepand cu data de 6.03.2018, a lui Mircea Negulescu - procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina, pana la solutionarea recursului declarat impotriva…

- Noi inregistrari explozive cu procurorul Portocala au fost facute publice, sambata seara, la Romania TV. O filmare dezvaluie cum Mircea Negulescu cerea unui șef de la Fisc documente pe „mana scurta”, fara sa beneficieze de mandat. Portocala este inregistrat in timp ce are o discuție cu un șef al finanțelor…

- Incepand cu anul 2006, fostul procuror Mircea Negulescu, alias “Portocala”, vedeta “unitatii de elita” a DNA de la Ploiesti, a facut obiectul a nu mai putin de 13 plangeri penale, situatia acestor cauze ajungand la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In zece din aceste dosare, plangerile petentilor…

- Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat marti dimineata la sediul Parchetului General, unde a fost chemat in calitate de martor. Acesta a spus ca va depune mai multe documente in urmatoarele zile impotriva a patru procurori. De asemenea, Vlad Cosma l-a acuzat pe procurorul Mircea Negulescu ca minte,…

- Postarea Lui Alexandru Cautis pe Facebook: EXCLUSIV Interviu cu procurorul Negulescu Ca tot e cod portocaliu, procurorul "Portocala" s-a decis sa dea primul interviu din viața lui. Un interviu care va face niște persoane sa simta fiori reci pe șira spinarii. Iata cateva pasaje. Interviul complet…

- Fostul procuror Mircea Negulescu, zis "Portocala", a acordat primul interviu dupa izbucnirea scandalului care a dus la excluderea sa din magistratura. Jurnalistul Alexandru Cautis anunta ca va publica interviul integral, miercuri, in revista Kamikaze. Intre timp, jurnalistul publica pe pagina sa…

- Procurorul general al României a precizat ca va oferi un punct de vedere pe tema propunerii ministrului Justiției de revocare a șefei DNA dupa ce va analiza raportul lui Tudorel Toader. Deocamdata, raportul este de negasit.

- Cameramanul de la Romania Tv, cel care a fost reclamat de procurorul Portocala la Parchetul General in urma cu putin timp a povestit intreaga scena ce s-a petrecut imediat dupa audierea lui Mircea Negulescu.

- Apar noi probe care vizeaza controversata secție a Direcției Naționale Anticorupție. Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat inregistrari care arata cum el se afla in sediul DNA Ploiești, impreuna cu trei procurori, printre care și deja faimosul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, in timp ce se punea la…

- Corneliu Bichinet a jignit-o pe Andreea Cosma in Parlament. Deputata PSD (Partidul Social Democrat) Andreea Cosma a precizat ca procurorul Mircea Negulescu a „paradit-o” in sensul ca i-a distrus linistea, cariera, viata si sansa de a avea inca un copil, ca reactie la afirmatiile deputatului PMP Corneliu…

- Deputatul PMP Corneliu Bichinet a starnit rasete, iar mai apoi critici, dupa ce a intrebat, in plenul Camerei Deputatilor, daca procurorul Mircea Negulescu, zis si “Portocala”, a “paradit-o” pe deputata PSD Andreea Cosma. “Este colega noastra aici, de la PSD, care a devenit vedeta nationala, Cosma?…

- Deputatul PMP, Corneliu Bichinet, a avut un nou discurs iesit din comun, dupa ce acesta a cerut sa afle mai multe detalii despre legatura intre deputata Andreea Cosma si fostul procuror Mircea Negulescu, adica daca aceasta ar fi fost „paradita“ sau nu de fostul magistrat.

- Romania acestor zile cunoaște o realitate greu de intilnit chiar și in dictaturile din Africa (nu mai invocam, ca altadata, dictaturile din America Latina, din simplul motiv ca acolo adie deja a democrație autentica): Solidaritatea cu niște infractori nu a altor infractori, ci a celor mai importante…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca a aflat despre falsificarea probelor atunci cand cumnatul sau a fost anchetat de procurorul Mircea Negulescu, poreclit „Portocala” – exclus intre timp din magistratura. „Eu stiam de faptul ca s-au falsificat si se falsifica probe la DNA Ploiesti. Stiam in mod direct,…

- Vlad Cosma a continuat duminica seara seria dezvaluirilor. Mai exact, acesta a prezentat la Antena3, o inregistrare cu procurorul DNA Giluela Deaconu, respectiv cel de al patrulea procuror din cadrul DNA Ploiești, careia fostul deputat i-a facut plangere penala. Cosma a devoalat și cum se punea presiune…

- In scandalul care a cuprins DNA sunt foarte multe intrebari și puține raspunsuri. Oana Zamfir a prezentat vineri seara, la emisiunea „Exces de putere”, un document oficial care raspunde unei chestiuni importante din acest scandal uriaș. Fostul adjunct al Poliției Prahova a spus la Antena 3 ca toate…

- Deja arhicunoscut, fostul procuror „Portocala” a fost surprins in ultimele doua zile intr-o drumeție prin cartierul Drumul Taberei, care pare ca deja i-a intrat in obișnuința. Acompaniat de nelipsita țigara, Mircea Negulescu și-a vizitat reprezentantul legal, dar s-a oprit și la un bloc in care ar locui…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Mircea Negulescu, realizate la scurt timp dupa ce a fost acuzat de Vlad Cosma si Sebastian Ghita ca ar fi fabricat probe in diverse dosare. Exclus din magistratura, procurorul “Portocala” are un traseu pe care il…

- Realitatea TV a prezentat, astazi, o noua inregistrare a discutiilor dintre fostul procuror Mircea Negulescu si Vlad Cosma. Discutia a avut loc in data de 19 decembrie 2016, aceasi zi in care Sebastian Ghita a fost pierdut de autoritati, fugind din tara.

- Scandalul imens cu DNA in prim-plan a inceput odata cu inregistrarile incendiare in care Mircea Negulescu era protagonist. Laura Codruta Kovesi se dezice de Portocala si spune ca nu tot DNA-ul este precum acesta. Mai mult, Kovesi spune ca nu poate controla ce face un procuror in timpul liber.Citește…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- Laura Codruța Kovesi a vorbit despre celebrul procuror Mircea Negulescu, fost la DNA Ploiești, și care a facut obiectul mai multor innregistrari audio și video in ultimul an. Kovesi spune ca nimeni nu i s-a plans de procurorul proreclit ”Portocala”.”Cand a inceput sa lucreze la DNA, aveam…

- Reacția procurorul general Augustin Lazar, dupa atacurile la adresa DNA. Augustin Lazar dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, ”de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv”. Procurorul generat atenționeaza ca prin actiunile de instigare publica…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova a cutremurat peisajul justiției din Romania! Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3…

- Cristinel Toader, fost șef al Poliției Locale din Ploiești, a oferit amanunte despre cum a fost tratat de procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiești. Toader a fost acuzat ca a luat mita de la doi angajați ai Poliției Locale. Denunțul a fost facut la un an de la organizarea concursului, iar mita…

- Continua dezvaluirile și abuzurile facute de procurorul Mircea Negulescu, alias Portocala de la DNA. Directorul general adjunct al Poliției Locale Ploiești, Cristinel Toader, una dintre victimele executate de procurorul DNA Mircea Negulescu, sub conducerea atenta a lui Lucian Onea, acuza ca i s-ar fi…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora a devenit…

- Una dintre victimele a celebrului procuror Mircea Negulescu (foto 1) si a „unitatii de elita” de la DNA Ploiesti condusa de procurorul Lucian Onea (foto 2) a facut plangere la PICCJ, acuzand modul in care i-a fost fabricat dosarul. Este vorba despre directorul general…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a comentat dezvaluirile incendiare ale fostului deputat Vlad Cosma. El face apel la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pentru a lua masuri urgente dupa izbucnirea scandalului legat de ultimele inregistrari cu procurorul Portocala, pe numele…

- "O noapte de coșmar, s-ar putea zice, dupa ce am vazut inregistrarile cu procurori de la Antena 3. Așa ar spune orice om normal, obișnuit cu regulile democrației, statului de drept, justiție legala, respectarea legilor etc. Eu spun doar bravo celor care și-au prezervat dovezi ale abuzurilor…

- Emisiune exploziva duminica seara, pe Antena 3, prezentata de Mihai Gadea si Mircea Badea! Cei doi au anuntat, la editia speciala a emisiunii, ca vor prezenta dovezi cu falsificare de probe, plantare de documente in masina si fabricarea unui dosar care viza un prim-ministru al Romaniei! ”Martori falsi”,…

- Vlad Cosma a iesit la inaintare cu declaratii soc, dar si cu inregistrari bomba cu procurorul Mircea Negulescu, care, spune el, scot la iveala cum procurorul avea ordin sa fabrice probe.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT: Mii de oameni cer DEMITEREA Monicai Macovei din Parlamentul European…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, sa il excluda din magistratura pe procurorul DNA Mircea Negulescu, faimosul „Portocala" de la Ploiesti, cel care l-a arestat preventiv pe cumnatul lui Victor Ponta si l-a anchetat...

- Decizia de astazi de excludere din magistratura a fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu, l-a facut pe Victor Ponta sa iasa la atac. Fostul premier 'a dat de pamant', pur si simplu, cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, pe care o considera vinovata de mentinerea celui poreclit 'Portocala' in…

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, se arata contrariat fata de faptul ca nu raspunde nimeni de "toate abuzurile si dosarele politice evidente" instrumentate de o serie de procurori, declaratie facuta in contextul in care procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura.…

- Mircea Negulescu, procuror suspendat, ar putea afla, marti, daca va fi exclus din magistratura. Asta pentru ca Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa pronunte o solutie in privinta abaterilor pe care acesta le-ar fi comis.

- O cunoscuta deputata joaca tare. Vrea sa-l distruga pe celebrul fost procuror DNA, Mircea Negulescu, zis și Portocala. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Andreea Cosma a anunțat ca a epus plangere penala impotriva lui Portocala. Aceasta a fost inregistrata chiar la procurorul…

- Prezent in ședința CSM, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre ”penalii” din politica romaneasca. Acesta a discutat despre modificarea Constituției, in așa fel incat, politicienii cu dosare penale deschise sa nu mai aiba voie sa fie aleși. „Oare de ce trebuiau spuse toate aceste lucruri la CSM?…