Procurorul special american Robert Mueller, care coordoneaza investigatia privind ingerintele electorale ruse, a intrat in posesia unui ''selfie cu un nud'' in timp ce strangea informatii de la o companie rusa acuzata de amestec in scrutinul prezidential din SUA din 2016, potrivit unor documente judecatoresti, informeaza duminica dpa. Compania Concord Management and Consulting, care este acuzata ca a coordonat un amplu complot in social media pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale, s-a plans joi, intr-o serie de documente depuse la tribunal, ca procurorul special…