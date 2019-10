Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti a fost pus sub urmarire penala de Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) pentru cercetare abuziva si represiune nedreapta, fiind acuzat ca a obtinut denunturi mincinoase de la doua persoane aflate in stare de arest preventiv, pentru a deschide un dosar penal pe numele unei judecatoare.



Potrivit unor surse judiciare, in acelasi dosar este cercetat si un alt procuror de la DNA Ploiesti, Alfred Savu.



"In fapt, in calitate de procurori de caz intr-un dosar inregistrat in anul 2016 la DNA Ploiesti, ar fi…