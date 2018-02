Stiri pe aceeasi tema

- Probe false in dosarul privind frauda bancara. Procuratura din Letonia a confirmat, in mod repetat, ca autoritatile din Republica Moldova nu au facut nicio interpelare cu privire la elucidarea circumstantelor in dosarul furtului miliardului.

- Magistratii Inalte Curți de Casație și Justiție ar putea pronunta decizia, joi, in dosarul in care fostul primar al Slatinei Darius Valcov, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile…

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapad de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris."Parchetul…

- Dosarul privind privatizarea fostei Intreprinderi de Piese Radio si Semiconductori (IPRS) Baneasa, in care este vizat Omar Hayssam, a fost clasat intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala, a precizat, pentru Mediafax, procurorul care a instrumentat dosarul, Mihaiela Iorga.

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dupa ce avocata liderului PSD, Maria Vasii, i-a cerut iertare șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, intr-o emisiune televizata la Antena3.„Si eu astept scuze de la Dragnea Mincinosul care a zis ca am facut denunt contra lui s , dupa ce a citit dosarul, a…

- "Da, probabil ca a fost cea mai simpla metoda de a explica esecul acestui dosar. Eu merg in continuare pe ideea ca poate a fost o interpretare gresita sau o necunoastere a legii, pentru ca este clar ca momentul consumarii infractiunii este corect determinat si in functie de un moment al consumarii infractiunii…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Petrache susține ca nu trebuie oprita lupta impotriva corupției, dar susține ca este nevoie de o lege a raspunderii magistraților.Citește…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei se opune ferm privatizarii Societații Naționale a Apelor Minerale.Romania este considerata a fi cea mai bogata țara in industria apelor minerale, cu un procent de 60% din totalul apelor minerale din Europa iar scenariul privatizarii conduce catre…

- Gabriel Rus, tanarul din Tarlisua, care in toamna anului trecut a provocat un accident grav de circulatie, soldat cu decesul unui taximetrist din Coldau – Claudiu Zegrean – si ranirea altor trei persoane, a fost trimis in judecata, pe 19 ianuarie, de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Apar date noi din dosarul multinaționalei care a caștigat, cu documente false, procesele cu peste 3.000 de bolnavi. Ceea ce este revoltator, potrivit tolo.ro, din noiembrie 2016 și pana azi, afacerea nu numai ca nu a ajuns in tribunal, dar nici macar nu s-a incheiat expertiza contabila. Reamintim ca…

- Zece persoane din judetul Hunedoara au fost retinute intr-un dosar in care sunt acuzate ca au furat 300 de tone de carbune provenit de la minele din Valea Jiului si transportat pe calea ferata la termocentrala Mintia, suspectii urmand sa fie prezentati vineri in fata magistratilor, fiind invinuiti…

- Procurorii DNA au decis extinderea urmaririi penale fața de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala in forma continuata și complicitate la doua infracțiuni de abuz in serviciu cu obținere de foloase…

- Magistratii de la Instanta suprema au audiat marti patru martori in dosarul in care Liviu Dragnea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre ale PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Extinderea parcarii cu plata in oras a ajuns in atentia anchetatorilor, care fac cercetari in rem pentru abuz in serviciu. Omul de afaceri aradean Leontin Aslau ne-a declarat, luni, ca la mijlocul lunii decembrie s-a adresat Prefecturii si Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost chemata in acesta dimineața la Parchetul General pentru a fi audiata in dosarul in care a facut plangere susținand ca a gasit in casa in care locuia un microfon.

- Serviciile de informatii din Franta sunt vizate de o ancheta pentru neglijenta. Mai exact, parchetul din Paris vrea sa afle daca au fost neglijate date despre autorul unui atentat jihadist din 2016. Dosarul a fost deschis in urma unei anchete de presa.

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost "o perioada grea", precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Fostul premier, Emil Boc, nu s-a prezentat inca la DIICOT, unde a fost chemat pentru a fi audiat in dosarul in care chirurgului Mihai Lucan este acuzat de delapidarea Institutului Renal de la Cluj-Napoca. El ar putea sa fie adus cu mandat. In acelasi dosar vor fi audiati ca martori si ministrul Florian…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a doi functionari din cadrul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul pentru folosirea, in orice mod, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in legatura cu un concurs…

- Gazduirea in premiera a unui summit UE in 2019, an in care orasul de pe malurile Cibinului va fi Regiune Gastronomica Europeana, sunt cele mai importante evenimente din 2017, din judetul Sibiu. Acest an a inceput cu o veste buna pentru judetul Sibiu, care a primit in luna ianuarie, oficial,…

- Tribunalul Constanta va redeschide, pe data de 30 ianuarie 2018, dosarul in care Daniel Lintes, fost director general al companiei SOCEP, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. In cauza, Daniel Lintes este acuzat de santaj in forma continuata…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 14 septembrie 2014, in jurul orelor 00,27, in statia de cale ferata Subcetate din judetul Hunedoara, a avut loc un accident feroviar, in urma caruia unei persoane i-a fost amputata mana stanga. Din probele administrate in cauza…

- Printr-o postare pe blogul sau, fostul președinte Ion Iliescu arata ca, „indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac”, in decembrie 1989 a avut loc o revoluție in Romania. Declarațiile fostului președinte survin la patru zile dupa ce procurorul…

- Competenta cercetarii legalitatii actelor administrative revine numai incidental instantelor penale, fiind in general un atribut al instantelor de contencios administrativ, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca hotararile de Guvern din dosarul Belina…

- Procurorii au decis audierea sau reaudierea a numeroși martori, dar și colaborarea cu istorici, scriitori și jurnaliști care au documentat subiectul evenimentelor din decembrie 1989 și folosirea eficienta a datelor și informațiilor relevante aparute in vasta literatura care a avut ca

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) s-a constituit parte in dosarul DNA referitor la sesizarea Oficiului European Antifrauda (OLAF) in ceea ce privește dosarul "Tel Drum", a anunțat, joi, Marius Nica, ministrul delegat

- Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Panciu organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de manager persoana fizica, pe o durata determinata de trei ani. Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Panciu, str. Nicolae Titulescu nr. 99, Panciu, judetul Vrancea,…

- UPDATE. Procurorii anticoruptie au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul retinerii formei agravante a infractiunilor initiale, precum si punerea in miscare a actiunii penale fata de societatea Tel Drum si reprezentantii acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene,…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, vineri, la sediul DNA Ploiesti, structura care instrumenteaza dosarul in care aceasta este acuzata ca l-a ajutat pe omul de afaceri Florian Walter, care era urmarit international si cercetat de DIICOT, scopul fiind acela de a ingreuna cercetarile si…

- Fostul director al Muzeului de Etnografie si Arta Populara Baia Mare, precum si contabilul-sef al aceleiasi institutii au fost trimisi in judecata de procurorii DNA Baia Mare. Cei doi sunt acuzati de abuz in serviciu in forma continuata. Conform anchetatorilor, in perioada 2014 – 2015, la Muzeul de…

- Dupa ce in prima faza procurorul general anunta ca in cazul inregistrat seara trecuta, in apropierea cladirii Legislativului, “urmeaza cercetari, evident, ca in orice cauza (…) fara nicio discriminare”, din directia Biroului de presa al institutiei pe care o conduce Augustin Lazar s-au facut cateva…

- La termenul de miercuri de la Tribunalul Militar, primul in dosarul in care sunt cercetati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei, judecatorii au decis sa inainteze aceasta cauza Tribunalului Bucuresti, pentru a se discuta reunirea cu cealalta aflata deja pe rolul instantei civile.

- N. D. AJOFM Prahova reamintește persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in Spațiul Economic European despre oferta in domeniul agricol din Spania, respectiv culesul capsunilor. Sunt oferite 800 locuri de munca vacante in Spania (prin firma SUREXPORT), pentru 400 de femei și 200 de cupluri,…

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui Donald Trump, a fost inculpat pentru ca i-a mintit pe anchetatori in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegeri, a anuntat vineri justitia americana.

- ICCJ judeca contestatia depusa de L. Dragnea la sechestrul pe averea sa Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Contestatia depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la sechestrul pe întreaga sa avere impus de DNA în dosarul "Tel Drum" se judeca miercuri,…

- Aproape 100 de persoane au fost audiate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Biroul Teritorial (DIICOT) Botosani incepand de ieri la amiaza și pana spre zorii zilei, aproape de 4:00 dimineața.

- 30 iulie 1985. Multimea adunata spontan privea tacuta la barbatul pus in lanturi inconjurat de militieni in civil. Cortegiul a plecat din fata casei de cultura din Deva si, pe jos, a refacut traseul pe care omul in lanturi l-a parcurs la 19 iulie 1985. Barbatul incatusat si gardienii sai s-au …

- Pe 22 noiembrie s-au implinit 54 de ani de la asasinarea președintelui american. JFK a devenit o legenda a politicii. In cei doi ani de mandat la Casa Alba, Kennedy a avut foarte puține contacte cu romanii

- Procurorii anticoruptie au trimis in instanta cauza penala de invinuire a viceministrului Finantelor Maria Caraus. Dosarul vizeaza acte de coruptie, exprimate prin tentativa de trucare a unor licitatii publice. Functionara risca intre 7 si 15 ani de inchisoare pentru faptele comise.

- Dosarul in care primarul de Orhei, Ilan Șor, a fost condamnat pentru escrocherie și spalare de bani nu a ajuns inca la Curtea de Apel, scrie portalul anticorupție.md cu referire la declarațiile judecatorului Andrei Niculcea, care a examinat cauza. Magistratul a declarat pentru sursa citata ca dosarul…

- DNA vrea sa se asigure ca prejudiciul din dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal si Liviu Dragnea, poate fi recuperat in cazul in care acuzatiile vor fi confirmate si pedepsite de judecatori.

- Vesti proaste pentru sotul Simonei Patruleasa, Sabin Ivanof! Afaceristul a fost executat silit luna trecuta, in doua dosare, iar una dintre firmele care a obtinut in instanta aceasta masura impotriva lui i-a deschis, acum cateva zile, un nou proces, cu obiectul pretentii, in care solicita sa ii fie…

- Audierile ce au loc la Tribunalul Alba in dosarul crimei din comuna Lunca Muresului, cu victima fostul primar Ioan Rusu, scot la iveala detalii tulburatoare. Fiica victimei a declarat in sala de judecata faptul ca este convinsa ca exista ”autori morali” care au dat ordin ca tatal ei sa fie ucis, iar…

- In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Crimele comunismului”, instrumentat de procurori militari ai Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, au fost efectuate cercetari sub aspectul savarșirii de infracțiuni contra umanitații…

- Comisia Europeana (CE) confirma faptul ca a cerut in 2016 autoritaților romane sa aplice corecții financiare pentru fondurile europene investigate de oficiul european de lupta anti-frauda (OLAF) in cazul Tel Drum, iar Romania a acceptat aceste corecții. Informatia a fost furnizata decun purtator…

- Fostul premier Victor Ponta anunța marți „inceputul sfarșitului” pentru liderul PSD, dupa ce DNA a dechis un nou dosar pe numele lui Liviu Dragnea pe baza unor informații de la Oficiul european de Lupta Antifrauda (OLAF). Fostul premier susține ca implicarea OLAF in dosarul TelDrum este „esențiala”…