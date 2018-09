Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Tamara Manea (PICCJ) a declarat, marți, in Comisia Juridica a Camerei Deputaților, ca una din „problemele” pe care le ridica discuțiile pe marginea OUG 6/2016 se refera la faptul ca SRI este singura instituție abilitata sa emita semnalul tehnic pentru mandatele de supraveghere ...

- Procurorul Tamara Manea (PICCJ) a declarat, marți, in Comisia Juridica a Camerei Deputaților, ca una din „problemele” pe care le ridica discuțiile pe marginea OUG 6/2016 se refera la faptul ca SRI este singura instituție abilitata sa emita semnalul tehnic pentru mandatele de supraveghere tehnica.„La…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, marți, in Comisia Juridica a Camerei Deputaților, in cadrul dezbaterilor privind OUG 6/2016, ca prin semnarea protocolului cu SRI in 2016, Procurorul General a transformat Serviciul in organ de cercetare penala.„Din punctul meu de vedere, protocoalele…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a continuat miercuri dezbaterile pe marginea OUG 6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal.

- Deputații juriști incep, marți, dezbaterile privind proiectul de aprobare a OUG 6/2016 privind punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica in procesele penale. Respingerea OUG ar putea conduce la revizuirea anumitor probe in dosare, potrivit ministrului Justiției, scrie Mediafax.Comisia…

- Deputatii juristi incep, marti, dezbaterile privind proiectul de aprobare a OUG 6/2016 privind punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica in procesele penale. Respingerea OUG ar putea conduce la revizuirea anumitor probe in dosare, potrivit ministrului Justitiei.

- De vineri, 7 septembrie 2018, deputatul Claudia Gilia, presedintele Organizatiei de Femei a PSD Dambovita, va primi in audienta locuitorii damboviteni. Parlamentarul face parte din Comisia Juridica de Disciplina si de Imunitati și Comisia pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii.…

- Florentina Mirica, procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, sustine ca, in urma deciziei Curtii Constitutionale prin care interceptarile realizate de serviciile de informatii nu mai pot fi folosite in dosarele penale, a scazut cu circa 90% capacitatea de a se pune…