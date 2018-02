Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul in care procurorii au investigat modul de privatizare a Intreprinderii de Piese Radio si Semiconductori IPRS Baneasa si in care eta cercetat omul de afaceri Omar Hayssam a fost clasat, dupa ce faptele s au prescris, informeaza Digi24.ro. La fel ca dosarul Microsoft, dosarul "IPRS Baneasa" a…

- "Avand in vedere informatia oferita public de DNA, fac urmatoarele precizari: In Romania a fost si inca este coruptie si lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue. In acelasi timp, consider ca nu trebuie sa fie facute abuzuri asupra niciunui om, indiferent daca este sau nu om politic. Acesta este…

- DNA explica, intr-un raspuns la o solicitare a MEDIAFAX, ca faptele din dosarul Microsoft au fost investigate in perioada in care erau prescrise din cauza unei interpretari diferite a legii, procurorul de la acel moment considerand ca termenul se calcula incepand cu 2009.

- Laura Codruța Kovesi spune ca de vina pentru ca a trebuit sa claseze dosarul Microsoft e Inspecția Judiciara! Conform șefei DNA, care a evitat, la intrebarile Digi 24, daca are vreo vina in acest caz, ca IJ este cea care ar fi trebuit sa vada, la controalele pe care le-a efectuat la Direcție, ca…

- Inca o clasare marca DNA! Mai exact, Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Motivul?- Dupa ce l-au inculpat pe Marian Petrache, procurorii DNA s-au trezit ca nu exista…

- Procurorii DIICOT Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" si au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta.

- Parchetul General recunoaște ca zeci de polițiști, procurori, comisari de garda, ofițeri de servicii secrete și alți funcționari au scapat fara a fi cercetați in cazul rețelei de trafic de minore anchetata in 2005 de DIICOT. Mai exact, Augustin Lazar, Procurorul General, recunoaște ca dosarul polițiștilor…

- DNA anunta stadiul dosarelor Microsoft, mentionand ca acuzatiile fata de fostii ministri Ecaterina Andronescu, Mihai Tanasescu, Dan Nica, Adriana Ticau, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu si Serban Mihailescu au fost clasate.

- Ieri, la Inalta Curte de Casatie a avut loc un nou termen de judecata in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, in prezent aflat in Madagascar, a fost arestat preventiv in lipsa. In cauza, Radu Mazare este suspectat de luare de mita trei infractiuni , de abuz in serviciu, daca…

- Timpul alocat subiectului a fost de 45 minute si 31 secunde, potrivit raportului de monitorizare Intre titlurile afisate pe ecran s-au numarat: „Dosarul fetita inviata! Dovezi de la inmormantare!", „Imediat: Mesaje de necrezut de la savanti", „Dosarul fetita inviata! Probe soc: inregistrari si mesaje";…

- Compania Tel Drum Alexandria a inaintat documentatia pentru deschiderea procedurii de faliment, un dosar fiind inregistrat la Tribunalul Teleorman, pe 17 ianuarie, cu un prim termen fixat de magistrati pentru luni, 29 ianuarie. Potrivit Portalului instantelor de judecata, dosarul privind deschiderea…

- ICCJ a decis luni ca rechizitoriul DIICOT in dosarul Romgaz, in care au fost trimisi in judecata, printre altii, fostul ministru Adriean Videanu si omul de afaceri Ioan Nicolae, are mai multe nereguli din punct de vedere legal, considerand nule numeroase convorbiri telefonice si exclluzand din materialul…

- „Am facut o analiza la domnul profesor Lucan si dupa cateva luni am fost chemat pentru ca se ivise ocazia transplantului si s-a constatat ca era o foarte buna compatibilitate. Ca atare, am fost operat. Asta e tot. Nu e vorba de niciun tratament preferential. Domnul ex-ministru ar trebui sa aiba si probe,…

- De ce nu a fost filat Dan Condrea, patronul Hexi Pharma in preziua arestarii? De ce, deși judecatorii au aprobat toate cererile de urmarire ale procurorilor in acest dosar, considerat un caz de atentat la siguranța naționala, procurorii s-au mulțumit, se pare, doar sa-i asculte lelefonul? Unde s-a rupt…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au anuntat, vineri, trimiterea in judecata a lui Elan Schwartzenberg acuzat ca l-ar fi ajutat pe omul de afaceri Morgenstern Avraham sa-i dea mita lui Radu Mazare 175.000 de pentru a castiga contractul de construire a Campusului social ”Henri Coanda”…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a explicat de ce a fost clasat dosarul deschis dupa ce Emanuel Ungureanu a depus o plangere privind transplantul de rinichi de care Alexandru Arsinel a beneficiat in 2013, la institutul condus de Mihai Lucan.

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au…

- DNA Suceava a dat solutie de clasare in dosarul in care Florin Sinescu, fostul prefect al judetului Suceava, era cercetat pentru abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, conflict de interese, uzurparea functiei si uz de fals. La inceputul lunii februarie 2015, Sinescu a fost ridicat de catre…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului DOBRICA DUMITRU, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean…

- Procurorul militar Marian Lazar a anunțat, luni, ca s-a avansat substanțial in dosarul Revoluției. Anchetatorii au identificat sursa zgomotului din timpul ultimului discurs al dictatorului Nicolae Ceaușescu, dar și faptul...

- Procurorii au decis ca nu exista probe sau fapte dupa ce au efectuat cercetari si mai multe audieri. La acea vreme, presedintele PMP, Traian Basescu, declara ca inregistrarile prezentate de Sebastian Ghita sunt reale, dar editate de autor. [citeste si] Sebastian Ghita a prezentat,…

- Aceasta este a patra oara cand denunțatorul lui Liviu Dragnea, Teodor Nițulescu, va da declarații in fața procurorilor. Surse judiciare afirma ca el este denuntator in dosarul „Tel Drum”. Acesta s-a prezentat pentru a dat mai multe detalii in acest caz. In plus, toata saptamana sunt anunțate audieri…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul social-democratilor, a declarat ca va astepta un comunicat al Curtii Constitutionale pentru a formula o pozitie cu privire la decizia CCR data joi la...

- "Tot ce face DNA in ultima perioada este limpede ca lumina zilei ca face justitie selectiva. DNA a devenit un jalnic instrument politic. Din ce in ce mai multi romani vad asta, este grav pentru ca duce la lipsa increderii intr-o institutie fundamentala- justitia. Face mult rau si asupra imaginii…

- Plenul Senatului are inscrisa azi pe ordinea de zi, la sesiunea de vot final, initiativa legislativa depusa de senatoarea PNL Alina Gorghiu, potrivit careia persoanele condamnate definitiv sa nu poata candida la functia de presedinte al Romaniei. Potrivit initiativei legislative depusa in luna mai la…

- Potrivit initiativei legislative depusa in luna mai la Parlament de Alina Gorghiu, "nu pot candida (la functia de presedinte al Romaniei - n. red.) persoanele care, la data depunerii candidaturii, au suferit condamnari definitive". Un prim argument al senatoarei PNL in favoarea demersului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a apreciat ca intre comisionul de 5% pretins de Constantin Nita si contractul incheiat de Primaria Iasi cu firma UTI exista "o stransa legatura", potrivit motivarii sentintei prin care fostul ministru al Energiei a fost condamnat, in prima instanta, la patru…

- Judecatorul Horațius Dumbrava, fost membru al CSM, se intreaba daca nu cumva in cazul "Belina" poate fi vorba de lipsa de imparțialitate a judecatorilor Curții Constituționale a Romaniei atunci cand "avocatul" unei parți, respectiv ministrul Justiției, Tudorel Toader, le este…

- Fericire maxima in familia lui Dan Voiculescu! Mogulul a fost achitat in dosarul Antena Group-RCS&RDS deoarece "nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea”, iar in cazul fiicei sale, Camelia, magistratii au aratat ca participarea acesteia la infractiunea de santaj a fost "accidentala“,…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, ignora decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) și refuza in continuare sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009. Kovesi i-a anunțat, marți, pe mebrii Comisiei ca nu se va prezenta pentru…

- Pedepsele principale aplicate lui Puiu Popoviciu se justifica prin faptul ca acesta a fost "organizatorul din umbra" al ilegalitatilor din dosarul "Baneasa", potrivit motivarii sentintei prin...

- Parchetul General a clasat dosarul înregistrarilor cu șefa DNA, Codruța Koveși, aparute în presa, pe motiv ca organele judiciare au fost induse în eroare, prin "producerea" de probe sau ticluirea de probe nereale. În iunie 2017, DNA a sesizat Parchetul…

- Procurorii Parchetului General conduși de Augustin Lazar au clasat dosarul deschis in urma sesizarii Direcției Naționale Anticorupție cu privire la inregistrarile cu procurorul șef Laura Codruța Kovesi aparute in presa. Anunțul a fost facut vineri de reprezentanții Parchetului General, intr-un raspuns…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au clasat dosarul deschis in iunie 2017, ca urmare a sesizarii DNA, cauza avand ca obiect infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare. Dosarul a fost deschis dupa ce DNA a sesizat procurorul general al Romaniei…

- Dosarul deschis in urma sesizarii DNA cu privire la inregistrarile cu procurorul-sef Laura Codruta Kovesi aparute in presa, a fost clasat Parchetul General. Kovesi sustinea ca inregistrarile respective nu sunt autentice, ele contin o serie de fragmente realizate prin juxtapunere.

- O serie de acuzații care i-au fost aduse lui Marin Condescu in ultimii ani, mai ales in spațiul public, in baza unor plangeri depuse la Parchet, au fost acum infirmate din nou de procurori. Din lipsa de probe, aceștia au clasa...

- "Un prag pentru abuz in serviciu ar exonera faptele penale fara pagube" Presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Koen Lenaerts. Foto: ec.europa.eu. Presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Koen Lenaerts, considera ca încadrarea abuzului…