- Alexandru Bogdan, avocatul din oficiu al suspectului in cazul de la Caracal, a declarat ca, potrivit procedurilor, va avea loc si o reconstituire a celor doua crime pe care Gheorghe Dinca le-a recunoscut, atat referitor la Alexandra Macesan, de 15 ani, cat si la Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in…

- Criminalul a dat detalii despre cum le-a ucis pe cele doua tinere. Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat ca inculpatului i s-a facut rau, motiv pentru care audierea de la DIICOT Craiova a fost intrerupta, urmand sa fie reluata dupa ora 20.00. Gheorghe Dinca urmeaza sa fie chestionat…

- In cursul zilei de duminica, Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, a recunoscut faptul ca le-a omorat pe cele doua tinere disparute in mod misterios, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu.

- Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat, duminica, ca victimele au fost alese de criminal "la intamplare". Duminica, Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele in timp ce era acasa impreuna cu anchetatorii, in timpul de noi percheziții. Avocatul fostului mecanic auto din Caracal a declarat…

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe doua fete, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Avocatul din oficiu a declarat duminica, 28 iulie, ca suspectul principal in ororile petrecute la Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele. Dinca a declarat, in fața avocatului sau, ca cele doua fete…

- In cursul noptii, dosarul penal privind cauza din Caracal a fost preluat de DIICOT, iar, la ora transmiterii stirii, principalul suspect- Gheorghe Dinca- de 57 de ani, este audiat la Craiova. DIICOT Craiova are in lucru si dosarul in care se cerceteaza si disparitia Luizei Mihaela Melencu. Fata a fost…

- "Parchetul de pe langa Tribunalul Olt si-a declinat competenta in favoarea DIICOT Craiova", a declarat prim-procurorul Anca Anuta. Suspectul a fost preluat in noaptea de vineri spre sambata si condus la Craiova, pentru continuarea cercetarilor. Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu si-a recunoscut faptele,…