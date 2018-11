Procurorul general s-a adresat instantei in privinta procedurii de revocare

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar a depus vineri, la Curtea de Apel Alba Iulia, o actiune in contencios administrativ, prin care cere suspendarea procedurii de revocare a sa din functie, demarata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit unor oficiali din Parchetul General, Augustin Lazar a depus,…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a depus la Curtea de Apel Alba, o cerere de suspendare a procedurii de revocare din functie declansata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Tot vineri, procurorul general a depus o plangere prealabila si la Ministerul Justitiei impotriva raportului.

- PNL ii cere ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa anuleze procedura de revocare a lui Augustin Lazar din funcția de procuror general, afirma prim-vicepreședintele liberal Raluca Turcan. Potrivit acesteia, procedura este lovita de nulitate, ca urmare a "minciunii și erorii grosolane facute de ministru…

- PNL ii solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa anuleze procedura de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Sibiu, prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan. "PNL solicita ministrului Justitiei…

- Continua schimbul de replici intre ministrul justitiei si procurrul general, in cazul caruia Tudorel Toader a anuntat ca demareaza procedura de revocare. Pana sa ajunga sa asiste, joi la pranz, la sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii, Augustin Lazar a facut referire la ceea ce unii…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 anunța ca adunarea generala a decis susținere comunicatului transmis de doua asociații de magistrați, prin care se cere anularea procedurii de revocare a procurorului general.Decizia a fost luata cu majoritatea voturilor celor…

- Procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar, declansata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, scoate oamenii in strada. Un protest este anuntat in acest sens joi seara, incepand cu ora 18.00, in Piata...

- Premierul Viorica Dancila susține, referitor la demararea procedurii de revocare a lui Augustin Lazar, ca nu trebuie ca premierul sa fie mulțumit, fiind o propunere documentata a ministrului justiției."Nu trebuie sa fiu eu multumita. Este ministrului Justiției, a facut o propunere documentata", a…