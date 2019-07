Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea de verificari pentru a fi analizat modul in care procurorii au supravegheat cercetarea in cazul fetei din Olt. Procurorul a declarat ca trebuie lamurit de ce au trecut mai multe ore de la identificarea locatiei criminalului pana la efectuarea…

- Procurorul General al României, Bogdan Licu, a comentat la Realitatea TV cazul Alexandrei Macesanu, fata în vârsta de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, care a disparut pe 24 iulie.

- Reprezentanții poliției au avut o prima reacție in cazul crimei Alexandrei, fata disparut din Caracal in urma cu o zi. Trupul neinsuflețit al adolescentei de 15 ani a fost gasit in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal.

- Alexandra, fata de 15 ani disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorghe Dinca, a apucat sa sune la 112 chiar de mai multe ori si a si dat detalii despre locul in care se afla, insa autoritatile nu au reusit sa faca ceva pentru a o salva, astfel ca…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor disparute din Caracal, nu recunoaște faptele, au precizat surse judiciare. Individul este desparțit de mai mulți ani de soția sa, Elena, insa, in acte figureaza ca și casatorit.Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dinca, suspectul principal…

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…

- Poliția Romana face primele precizari in cazul descoperirilor macabre din Olt, acolo unde in curtea unui barbat au fost gasite ramașițe ale unor cadavre. Se pare ca acestea ar fi trupurile fetelor care au disparut in urma cu doua zile.Citește și: DOLIU in PSD - Unul din cei mai INFLUENȚI foști…

- Ipoteza socanta in cazul disparitiei celor doua adolescente, care au plecat spre Caracal si nu s-au mai intors acasa. O fotografie a aparut pe Facebook in aceasta dimineata, cu mesajul ca aici ar fi fost gasite fetele disparute. Mesajul socant de pe Facebook era: „Fetele disparute din CARACAL au fost…