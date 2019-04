Procurorul General Augustin Lazar – un comunist cu apucaturi naziste !

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a spus marți ca activitatea lui Augustin Lazar de la Aiud nu era trecuta in mapa profesionala. Reacția ministrului vine dupa dezvaluirile facute de luju.ro, potrivit carora numele unui procuror Augustin Lazar apare in cazul unuia dintre cei mai cunoscuți disidenți…

- Conform site-ului luju.ro, un procuror din judetul Alba, cu numele de Augustin Lazar, a refuzat in doua randuri sa elibereze un dizident anticomunist la mijlocul anilor '80. Intr-o reacție pe Facebook, Augustin Lazar susține ca doar instanta de judecata avea atributul de a pune in libertate condamnatii.…

- Procurorul General, Augustin Lazar, urmeaza sa fie audiat in perioada urmatoare de Secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Dezvaluirea a fost facuta in exclusivitate in emisiunea Sinteza Zilei. Lazar ar urma sa aduca explicații in dosarul aducerii in țara a lui Nicolae Popa, dosar in care…

- Anul 2018 a fost anul in care s-au exercitat presiuni mari asupra sistemului judiciar si in care au continuat in avalansa demersurile de modificare a Legilor justitiei, a spus, miercuri, procurorul general Augustin Lazar la bilantul Ministerului Public. Totodata, acesta a subliniat ca 2018…

- Procurorul General al Romaniei a transmis vineri, dupa aparitia informatiilor privind extinderea anchetei in cazul Kovesi si in ceea ce il priveste, pentru emiterea unui comunicat de presa in 2017, privind plangerea lui Sebastian Ghita, ca orice insinuare privind incalcarea legii este neavenita.

- Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta a semnat cu societatea Dialfa Security SRL din Galati, care si a adjudecat contractul "Servicii de paza a sediilor RAEDPP Constanta si a obiectivelor de interes local aflate in administrarea saldquo;. Valoarea contractului atribuit este…

- Secretarul general al Asociatiei Internationale a Procurorilor, Han Moraal, le scrie premierului Dancila si presedintelui Iohannis pentru a le cere sa nu-l demita pe procurorul general Augustin Lazar.In scrisorile trimise pe data de 10 ianuarie, Han Moraal aminteste recomandarile Comisiei…