- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta miercuri, la ora 11.00, raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. La evenimentul desfașurat in Sala de marmura a Cercului Militar National, va fi prezent si presedintele Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a confirmat…

- Procurorul general Augustin Lazar afirma intr un interviu acordat AGERPRES ca bruiajul care exista in jurul sistemului judiciar din Romania nu trebuie sa impresioneze pe nimeni din justitie, intrucat este necesara asigurarea unor institutii nediscreditate, a unei ordini de drept ferme, la nivel european.In…

- Procurorul general al Romaniei il acuza pe ministrul Justitiei ca nu a respectat procedurile atunci cand a cerut revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi. Augustin Lazar explica, intr-un interviu acordat Agerpres, ca regulamentul CSM cuprinde reglementari clare legate de evaluarea managementului…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a fost intrebat, in cadrul unui interviu pentru Agerpres, daca se teme ca va fi revocat de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader. Lazar susține ca nu are de ce sa se teama și considera ca procurorul general al Romaniei trebuie sa fie un exemplu…

- Laura Codruta Kovesi a prezentat, miercuri, Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017. Sefa DNA si-a inceput discursul afirmand ca 2017 a fost un an dificil, demersul luptei anticoruptie fiind pus puternic sub semnul intrebarii. Potrivit ei, aproximativ…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, miercuri, la bilantul DNA, ca anul 2017 a fost un an sensibil, insa nu ar dramatiza in sensul ca a fost greu, spunand ca, atunci cand sunt valuri, magistratii isi pot da masura profesionalismului.”Anul 2017 intr-adevar a fost un an mai sensibil,…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a prezentat astazi raportul de activitate al DNA pe anul 2017.La eveniment este present si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, lipsind insa ministrul Justitiei, Tudorel Toader.La venire, Klaus Iohannis a precizat:Suntem departe…

- Procurorul sef al DNA va prezenta raportul de activitate al DNA pentru anul 2017, miercuri, la o zi de la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de a o revoca din functie. La sedinta si-a anuntat participarea presedintele Klaus Iohannis, in…

- Sedinta in care Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea de revocare a sefei DNA a inceput, ministrul Justitiei prezentand raportul privind activitatea manageriala de la DNA facut public saptamana trecuta. Procurorul general, Augustin Lazar a declarat la sosirea la CSM ca este o cerere de revocare…

- Viorica Dancila, prezenta duminica seara in studioul Romania TV, a vorbit despre raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader privind revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi, raport care va ajunge pe masa lui Klaus Iohannis.Il apreciez pe ministrul Tudorel Toader ... Nu sunt jurist, dar am vazut…

- Intr-un interviu acordat Realitatea TV, Augustin Lazar a fost intrebat despre propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea din functie a sefei DNA. "A fost o surpriza, pe care nu as vrea sa comentez mai mult, decat ceea ce am comentat public. Parerea mea este ca nu exista temei…

- Catalin Radulescu, parlamentar PSD cunoscut si ca „deputatul AKM“, a criticat dur reactia Comisiei Europene referitoare la cererea ministrului Tudorel Toader de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Radulescu a precizat faptul ca ar fi trebuit ca primul revocat sa fie procurorul general, Augustin…

- Interviu exploziv cu Procurorul general al României, Augustin Lazar. În exclusivitate pentru Realitatea TV, Augustin Lazar a reacționat la scandalul uriaș declanșat de anuntul lui Tudorel Toader. Interviul va fi difuzat vineri la ora 18.

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, pentru care ministrul Justiției a anunțat, joi seara, ca incepe procedura de revocare, a transmis, vineri dimineața, un punct de vedere, prin intermediul biroului de presa al instituției pe care o conduce.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, asteapta publicarea raportului privind conducerea DNA, iar dupa o analiza a acestuia va prezenta un punct de vedere privind cererea ministrului Justitiei de revocarea a Laurei Codruta Kovesi.

- Procurorul general anunța ca va face un anunț. Deocamdata, dat fiind faptul ca raportul anunțul de Tudorel Toader nu a fost publicat, Augustin Lazar afirma ca punctul oficial de vedere nu poate fi...

- Procurorul general al României a precizat ca va oferi un punct de vedere pe tema propunerii ministrului Justiției de revocare a șefei DNA dupa ce va analiza raportul lui Tudorel Toader. Deocamdata, raportul este de negasit.

- Revocarea lui Kovesi. Procurorul general: Nu exista niciun motiv legal Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca isi reafirma pozitia exprimata referitor la Laura Codruta Kovesi si anume aceea ca nu exista niciun motiv legal de revocare…

- Procurorul general Augustin Lazar reafirma, dupa dupa anuntul lui Tudorel Toader privind declansarea procedurii de revocare a sefei DNA, ca "nu exista nici un motiv legal de revocare a doamnei Codruta Kovesi".

- Augustin Lazar iși menține poziția ca șefa DNA nu trebuie revocata, potrivit unui scurt comunicat publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Public. „Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Augustin…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Catalin Radulescu, supranumit ”depuattul mitraliera”, vrea ca Toader…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a raspuns joi, ca scandalul din DNA este abia la inceput, intrebat fiind daca declaratia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, va opri situatia Directiei Nationale Anticoruptie. Tariceanu a mai declarat ca procurorul general, Augustin Lazar, nu s-a remarcat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca anuntul pe care ministrul Justitiei urmeaza sa il faca referitor la DNA nu va opri "scandalul" din aceasta institutie, adaugand ca procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, fiind "un fel de aghiotant" al sefei DNA Laura…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Procurorul general al Romaniei cere DNA si DIICOT efectuarea unor controale care sa verifice suspiciunile de abateri disciplinare ale magistratilor, asa cum au fost acestea prezentate in presa. Toodata, Augustin Lazar vrea sa stie daca integritatea si capacitatea procurorilor de a-si indeplini atributiile…

- Klaus Iohannis se intalneste, la Palatul Cotroceni, cu ministrul Justitiei Tudorel Toader, cu prilejul ceremoniei primirii magistratilor absolventi ai Institutului National al Magistraturii, aceasta fiind prima intalnire dintre cei doi, dupa scandalul DNA. La eveniment participa si procurorul general.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va prezenta saaptamana viitoare, in Parlament, raportul privind activitatea Ministerului Public, urmand a da publicitatii, joi, si concluziile privind activitatea Directiei Nationale Anticoruptie.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. “Inainte de sedinta de Guvern, am avut o intrevdere cu prim-ministrul, solicitandu-mi…

- UPDATE, ora 18:10 – Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, astazi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. „Inainte de a accepta demnitatea de ministru al Justitiei, am…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri seara, ca nu stie la ce raport a facut referire ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu a avut nicio discutie cu el pe aceasta tema. Intrebata de jurnalisti, la conferinta de presa de miercuri , despre raportul privind DNA, care contine…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca va prezenta in Parlament un raport de evaluare privind activitatea Ministerului Public, cu cele trei componente – DNA, DIICOT, Parchetul General. ”Raportul de la DIICOT il am, voi cere de la Parchetul General un raport de sinteza pe toate cele trei componente.…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca urmeaza sa prezinte evaluarea șefei DNA chiar in plenul Parlamentului, in cel mult o luna. In același timp, va prezenta și raportul de activitate al Parchetului General și al DIICOT.„Exista obligativitatea legala de a prezenta un raport in…

- Prescrierea faptelor si modul defectuos in care a fost derulata ancheta in Dosarul Microsoft au dus la renuntarea la acuzatii in cazul a sapte fosti ministri. Sefa DNA si procurorul general au sesizat Inspectia Judiciara in cazul anchetatoarei care a instrumentat dosarul, Mihaiela Iorga Moraru.…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat vineri ca anul 2017 a fost caracterizat prin provocari fara precedent si un moment de "testare" a magistratilor. "Anul 2017 a fost caracterizat in cadrul CSM printr-o activitate considerabila si printr-o buna conlucrare, in ciuda…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, referitor la protestul magistratilor, ca "aceasta este lectia anticoruptie la nivel european a magistraturii romane", precizand ca magistratii se asteapta la un dialog de la cei care se ocupa de modificarea legilor justitiei. …

- Procurorul general se solidarizeaza cu magistratii care au protestat fata de modificarile propuse la Legile Justitiei. La sosirea la CSM, Augustin Lazar le-a marturisit jurnalistilor ca magistratii apara independenta justitiei si sustine ca se asteapta la dialog din partea parlamentarilor. Aceasta este…

- Dupa o un schimb de replici de la distanta, cu privire la independenta procurorilor si independenta Justitiei, ministrul Tudorel Toader transeaza disputa cu procurorul general Augustin Lazar facand trimitere la legea fundamentala. "'Justitia se infaptuieste de catre ICCJ. Justitia se realizeaza…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, ii raspunde procurorului general Augustin Lazar, care a criticat dur modificarile aduse in Parlament legilor justitiei. Referindu-se la amendamentul la Legea 303/2004 privind introducerea controlului ierarhic superior asupra procurorilor, inclusiv din partea ministrului…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca modificarea legilor Justiției ”va bulversa justiția romana”, iar ”dorința de a pune sub control acest domeniu este mai puternica decat rațiunea”, potrivit Agerpres. Prezent la sediul CSM,…

- UPDATE Dupa atacul la Parlament, procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, joi, la finalul ședinței plenului CSM, un mesaj dur și ministrului justiției, Tudorel Toader. “Niciodata nu ar trebui ca ministrul justiției sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Autoritatea directa ar trebui…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat joi ca niciodata nu ar trebui ca ministrul Justitiei sa spuna ce au de facut procurorii in anchete, anunța Agerpres.Citește și: Cristian Danilet despre un amendament votat in Comisia parlamentara: 'E o prostie evidenta; magistratul roman nu e atat…