- Procurorii Sectiei militare din Parchetul General au trimis in judecata dosarul Revolutiei din decembrie 1989, in care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus si Emil Dumitrescu au fost pusi sub acuzare pentru infractiuni contra umanitatii, a anuntat, luni, procurorul general Augustin Lazar.…

- Procurorul general Augustin Lazar a reacționat oficial, pe contul de Facebook al Ministerului Public, la acuzațiile potrivit carora ar fi facut poliție politica in perioada comunista și nu a eliberat din penitenciar un deținut politic. In mesaj, Lazar respinge acuzațiile de poliție politica, lansate…

- Procurorul general Augustin Lazar a criticat, marti, proiectul de ordonanta pentru modificarea OUG pe legile justitiei, precizand ca ar fi a patra ordonanta de schimbare “care ar amplifica si mai mult incertitudinea reglementarii legilor justitiei” si anuntand ca va vota ...

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a subliniat importanta dezvoltarii retelelor de specialisti in domeniul proprietatii intelectuale din fiecare stat membru UE, cu ocazia unei reuniuni de profil organizata la Bucuresti in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliul…