- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir anunta ca il da in judecata pe Augustin Lazar, dupa ce procurorul general a sustinut in repetate randuri ca se referea doar la Dragomir cand a afirmat ca "inculpati de rang inalt" ii convoaca pe procurori la audieri in comisii parlamentare. Dragomir ameninta ca va…

- Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca procurorul general Augustin Lazar ar fi incalcat codul de conduita atunci cand s-a exprimat public vorbind despre „infractori de rang inalt”. Inspectorii CSM considera ca procurorul general a greșit pentru ca s-a exprimat la plural, vorbind la modul…

- CSM arata ca exista indicii de incalcare a codului deontologic cand Augustin Lazar a folosit formularea „inculpati de rang inalt”, deoarece a fost exprimata la plural desi, asa cum a spus el, s-a referit doar la fostul ofiter SRI,Daniel Dragomir, care a chemat procurorii la audieri in Comisia parlamentara.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat, luni seara pe Facebook, ca il va da in judecata pe procurorul general Augustin Lazar, motivand ca acesta ca a facut afirmatii denigratoare la adresa sa.

- Marti, 27.11.2018, in dosarul nr.580/57/2018, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus declinarea competentei de solutionare a cererii de suspendare a executarii actului administrativ formulata de reclamantul Augustin Lazar – procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Procesul prin care Augustin Lazar cere suspendarea procedurii de revocare din funcția de procuror general se va desfașura la Curtea de Apel București. Decizia vine in contextul in care magistrații Curții de Apel Alba au admis, marți, exceptia necompetentei teritoriale formulate de catre Ministerul Justitiei…

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce Tudorel Toader a detaliat planul sau de a-l revoca din funcție pe procurorul general, Iohannis a incercat sa-i ia apararea lui Augustin Lazar. Din pacate, are toate șansele sa fie nevoit sa-l demita. Confirmarea ordinului de demitere a lui Codruța Kovesi de catre președintele…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir rade de procurorul general al Romaniei. Augustin Lazar a fost la un pas de a izbucni in plans dupa ce ieri ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca va porni procedura de revocare din funcție a șefului Parchetului General."Lazar plange? Daca…