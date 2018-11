'Voi prezenta astazi o cerere de demisie presedintelui' pentru a arata ca 'nimeni nu se agata de putere', a declarat procurorul general Iuri Lutenko in fata deputatilor, cerandu-le sa 'examineze aceasta chestiune' in cursul acestei saptamani.



Potrivit legii ucrainene, procurorul general isi prezinta demisia sefului statului, care o inainteaza apoi Parlamentului spre aprobare. Presedintele Petro Porosenko nu a anuntat nimic in legatura cu intentiile sale.



Iuri Lutenko, in functie din 2016, a calificat drept o 'campanie de comunicare' acuzatiile impotriva puterii care s-au intensificat…