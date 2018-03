Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Statelor Unite, Jeff Sessions, l-a concediat pe oficialul FBI Andrew McCabe, dupa ce acesta din urma a fost acuzat de prejudecatti politice de catre presedintele Donald Trump, relateaza BBC.

- Fostul director adjunct al FBI Andrew McCabe, care a demisionat din functie la sfarsitul lui ianuarie, dar a ramas angajat al politiei federale americane, a fost concediat de procurorul general al SUA, Jeff Sessions, cu cateva zile inainte de pensionare, a anuntat vineri intr-un comunicat Departamentul…

- Statele Unite au adoptat noi sanctiuni impotriva Rusiei. Departamentul american al Trezoreriei a anuntat joi introducerea a cinci entitati si a 19 indivizi pe lista sanctiunilor.Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, a denuntat o serie de atacuri cibernetice "periculoase" lansate…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, intr-un tweet matinal, plecarea sefului diplomatiei Rex Tillerson, care a fost inlocuit de actualul director al CIA, Mike Pompeo, scrie AFP. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic…

- Administratia Trump va folosi fondurile existente de la Departamentul pentru Justitie pentru a antrena profesorii si personalul din scoli in vederea folosirii armelor, a anuntat Casa Alba duminica, conform The Guardian, transmite News.ro . Oficiali ai Departamentului pentru Securitate Nationala pune…

- Avocatii presedintelui american Donald Trump vor ca procurorul special care investigheaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sa accelereze ancheta in schimbul acceptului liderului de la Casa Alba de a avea o intalnire cu procurorul special Robert Mueller, a informat…

- Fostul consilier politic al presedintelui american Donald Trump, Sam Nunberg, a declarat luni ca refuza sa coopereze cu procurorul special Robert Muller in cazul investigarii posibilelor ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza site-ul postului BBC.

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din funcție. Aceasta era una din cele mai vechi membre ale staffului presedintelui Donald Trump. Anunțul a fost facut miercuri, de purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta a ținut sa precizeze ca decizia…

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a formulat joi noi acuzatii impotriva lui Paul Manafort, fost sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, informeaza DPA. Manafort si Robert Gates - un alt membru al personalului de…

- Scandalul din jurul DNA Ploiesti si perchezitia ratata in timpul careia mascatii au intrat in forta in casa unor profesori batrani, bruscandu-i ca pe niste infractori provoaca controale de anvergura la DNA, DIICOT si parchetele Curtilor de Apel. Verificarile au fost dispuse de procurorul general al…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus, miercuri, efectuarea de verificari la nivelul tuturor unitatilor de parchet pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor, pornind de la aspectele semnalate de presa in ultima perioada, cu privire la conduita unor procurori, au anuntat…

- Procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA, vrea sa afle mai multe despre eforturile lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump, de a ...

- Autoritatile din SUA investigheaza Daimler, producatorul Mercedes, dupa ce au gasit un software instalat pe masinile acestora care ar fi putut sa ajute trecerea testelor pentru determinarea emisiilor de noxe la motoarele diesel, scrie Reuters care citeaza o publicatie germana a carei sursa sunt…

- ”Nu exista nicio dovada a implicarii Rusiei și a cetațenilor acesteia in influențarea alegerilor americane”, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, comentand acuzațiile Departamentul de Justiție al SUA impotriva a 13 cetațeni ruși. Anterior, Ministerul rus de Externe a anunțat…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat vineri publicarea unui document democrat confidential care respinge acuzatiile de abuz de putere indreptate impotriva politiei federale (FBI) si a Departamentului de Justitie in ancheta privind afacerea rusa, invocand "ingrijorari pentru securitatea…

- El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus 'i-am repetat obligatia noastra si dreptul nostru de a ne apara de atacuri de pe teritoriul sirian. Am convenit sa continuam coordonarea intre armatele noastre',…

- Rachel Brand, "numarul trei" din Departamentul de Justitie al SUA, a demisionat la doar noua luni dupa preluarea mandatului, transmite AFP, care citeaza un comunicat de vineri al institutiei mentionate. "Stiu ca ea va lipsi intregului minister, dar o felicitam cu totii pentru aceasta noua oportunitate…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Fostul presedinte al ANAF, Gelu Stefan Diaconu, denunta o alta decizie controversata a PSD. Acesta prezinta un document care atesta infiintarea unui post de director general adjunct la Vama. Postul ar fi infiintat special pentru un „servitor mut al unui sindicalist vestit", sustine Gelu Stefan Diaconu,…

- Nota controversata care denunta metodele FBI a fost publicata vineri de Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei americane a Reprezentantilor, la doar cateva minute dupa ce Donald Trump a anuntat ca documentul a fost declasificat, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta nota de patru pagini a…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, vineri, FBI si Departamentul de Justitie de politizarea investigatiilor in favoarea Partidului Democrat, pe fondul unui raport al Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor care invoca abuzuri din partea acestor institutii, relateaza Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva raportului care contine numele unor membri ai administratiei prezidentiale din Rusia, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul de Trezorerie…

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie.

- Un comitet a Camerei Reprezentantilor din Congresul american a votat pentru a face public un memoriu despre care republicanii spun ca va arata abuzurile facute de FBI si de Departamentul pentru Justitie in ancheta privind Rusia, scrie BBC, conform news.ro.Conform democratului Adam Schiff,…

- Membrii republicani ai Comitetul pentru servicii secrete a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA au votat pentru declasificarea unui memoriu care ar arata folosirea necorespunzatoare a unor mijloace de supraveghere de catre FBI si Departamentul de Justitie in ancheta lor privind presupusul amestec…

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat in general este legat de criticile la adresa lui McCabe din partea…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare în 2019, în crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters. Cele 716 miliarde de dolari ar acoperi…

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al ministrului rus al Energiei. Donald Trump sustine ca nu a primit niciun VENIT din RUSIA, in ultimii zece ani Pe lista entitatilor vizate de sanctiuni au fost introduse…

- Potrivit celor patru surse anonime citate de The New York Times, Mueller a aflat de acest lucru acum cateva luni, dupa ce membrii echipei sale au interogat mai multi fosti si actuali oficiali de la Casa Alba, intr-o ancheta privind posibila obstructionare a justitiei de catre Donald Trump. Auzind ca…

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Un judecator american a blocat marti abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor fara acte de identitate intrati ilegal in SUA pe cand erau copii sa lucreze si sa studieze legal, informeaza miercuri AFP.Judecatorul a estimat ca opinia Ministerului de…

- Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice, a demisionat, marti, din functia de director al publicatiei Breitbart News, in urma disputei cu Casa Alba, generata de aczatiile aduse la adresa presedintelui Donald Trump si a fiului acestuia, relateaza cotidianul The Guardian.

- Departamentul de Justitie al SUA a inversat, joi, politica oficiala care a tolerat initiativele privind legalizarea vanzarii de canabis pentru uz recreational, la trei zile dupa ce statul California a lansat cea mai mare piata reglementata...

- Anuntand o "revenire la statul de drept", procurorul general Jeff Sessions a anulat cinci decrete emise de Administratia Barack Obama care descurajau aplicarea legilor federale in acest caz, care situeaza canabisul drept un drog la fel de periculos precum heroina. "Misiunea Departamentului…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller, pe care il acuza ca si-a depasit mandatul anchetand in legatura cu acuzatii care nu au legatura cu anchetarea unui presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie…

- Președintele american Donald Trump a sugerat, marți, ca Departamentul de Justiție ar face parte dintr-un stat „ascuns”, care pune la cale un complot impotriva sa. Acuzația vine dupa ce Donald Trump a lansat, in mod repetat, atacuri la adresa FBI, cit și a agenților care colaboreaza cu procurorul special…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca James Comey, mana dreapta a lui Hillary Clinton, a fost acuzat de incalcarea protocoalelor de securitate de baza. "A pus Parole Secrete in mainile agenților straini. Mai țineți minte pozele cu marinari pe submarine? La inchisoare! Trebuie ca Departamentul…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu intentioneaza sa-l demita pe Robert Mueller, procurorul special care coordoneaza investigatiile privind ingerintele Rusiei in campania electorala din 2016 si presupuse contacte intre apropiati ai liderului de la Casa Alba si oficiali rusi.