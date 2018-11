Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe procurorul general Jeff Sessions, dupa ce acesta si-a prezentat demisia, transmite Reuters. Trump a anuntat printr-un mesaj pe Twitter numirea ca interimar, in functia care implica si prerogative de ministru al justitiei, a sefului de cabinet al lui Sessions, Matthew Whitaker. Sessions a anuntat Casa Alba, printr-o scrisoare, ca demisioneaza la cererea presedintelui. El a fost criticat in mod repetat de Trump pentru ca s-a recuzat de la coordonarea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA din 2016. Trump afirmase…