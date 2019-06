Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al SUA, William Barr, isi exprima speranta, dupa vizita la Bucuresti, ca Romania va reveni asupra amendamentelor care „pot submina lupta impotriva coruptiei” si s-a aratat increzator ca Romania va lua masuri pentru a avea o justitie eficienta, transparenta si impartiala.Citește…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, s-a intalnit, marti, cu o delegatie Departamentului de Justitie din Statele Unite ale Americii, condusa de procurorul general al SUA, William Barr, context in care au fost discutate teme din domeniul justitiei, precum

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu procurorul general al Statelor Unite ale Americii, William Barr, in cadrul careia a subliniat ca Romania ramane un partener solid și de incredere al SUA, iar continuarea parteneriatului strategic dintre cele doua parți…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe procurorul general al SUA, William Barr, context in care oficialul american a subliniat importanta ca Romania sa ramana un aliat predictibil, stabil si responsabil, care respecta si promoveaza valorile democratice si statul de…

- Procurorul general al SUA, William Barr, se va intalni, marți, cu președintele Klaus Iohannis și cu prim-ministrul Viorica Dancila, in cadrul vizitei pe care o face la București in aceasta saptamana. William Barr va fi la ora 12.00 la Cotroceni și la ora 13.00 la Palatul Victoria. De asemenea, el va…

- Procurorul general al SUA William Barr se va afla saptamana viitoare la Bucuresti, unde, conform agendei anuntate de Comisia Europeana, ar urma sa aiba o intrevedere cu comisarul pe justitie Vera Jourova, aflata in Romania pentru a participa la Reuniunea ministeriala SUA - UE pe Justitie si Afaceri…

- Kovesi premiata atat de francezi, cat și de americani. In 2014, a primit din partea Ambasadei Statelor Unite la București premiul pentru cea mai curajoasa femeie din lume. Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, va primi Legiunea de onoare in grad de Cavaler de la ambasadorul Franței in Romania,…

- Bogdan Licu a precizat ca sunt anchetate toate evenimentele de la protestul din august 2018. "Campania electorala mai dureaza in Romania un an si sapte luni, astfel ca un 10 August poate sa apara oricand", a declarat procurorul general interimar, intrebat despre informatiile aparute in spatiul public…