Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Israelului a respins o cerere a premierului Benjamin Netanyahu de a amana o audiere in legatura cu acuzatii de coruptie si care a fost stabilita la sfarsitul acestui an, a informat joi presa israeliana, relateaza dpa. Intr-o scrisoare adresata avocatului premierului…

- Procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, anunta in luna februarie ca, in functie de rezultatul audierii pe care o programase pentru data de 10 iulie, este posibila punerea sub acuzare a premierului Netanyahu pentru luare de mita, frauda si abuz de incredere.Avocatii lui Benjamin…

- Procuratura israeliana a amanat miercuri prima audiere a premierului Benjamin Netanyahu in trei dosare de coruptie in care ar putea fi inculpat, relateaza presa locala, citata de agentia EFE. Procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, anunta in luna februarie ca, in functie de rezultatul…

- Președintele SUA, Donald Trump, a comunicat miercuri ca a vorbit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a felicitat pentru victoria obținuta în scrutinul legislativ, informeaza Mediafax citând site-ul Ynetnews. "Toata lumea spune ca nu poate fi pace în Orientul…

- Fostul premier Adrian Nastase trage un semnal de alarma privind politica externa a României. Reacția lui Nastase vine în contextul unei întâlniri dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.

- Mesajul vine in urma anunțului premierului Viorica Dancila privind decizia de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. „Ma bucur de intalnirea de saptamana aceasta cu Prim Ministrul Viorica Dancila, un aliat NATO și un prieten. Am avut oportunitatea de a-i mulțumi pentru parteneriatul…

- Ministerul Justitiei din Israel a anuntat luni ca premierul Benjamin Netanyahu va fi audiat si eventual inculpat de procurori abia dupa alegerile din 9 aprilie, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor pentru Claudiu Manda - Comisia de control al SRI urmeaza sa…

- Ministerul Justitiei din Israel a anuntat luni ca premierul Benjamin Netanyahu va fi audiat si eventual inculpat de procurori abia dupa alegerile din 9 aprilie, transmite Reuters. Procurorul general al Israelului a anuntat pe 28 februarie ca intentioneaza sa il acuze pe Netanyahu de luare de mita, frauda…