- Procurorul General al Bulgariei a dispus verificarea provenienței banilor cu care au fost platite sute de mașini de lux. ”Scopul verificarilor este de a determina originea banilor pentru cumpararea acestor vehicule si daca provin din fraude fiscale sau spalari…

- Cel putin cinci membri ai fortelor armate afgane au decedat, iar alti zece au fost raniti, in urma unui atac terorist, revendicat de reteaua Stat Islamic, care s-a produs luni dimineata la un punct de control aflat in apropierea principalei academii militare din Kabul, informeaza site-ul postului France…

- Politia germana a ordonat sambata dispersarea manifestatiei kurzilor organizate la Koln impotriva ofensivei turce in Siria, din cauza prezentei in cortegiu a unor simboluri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos in afara legii de Turcia si aliatii sai occidentali, transmite AFP.Manifestatia,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat recent in dezbatere un proiect de ordin privind procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare. Noile reguli sunt conforme…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Legislația in vigoare imputernicește Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspecția fiscala la cetațeni este prevazuta in Codul de procedura fiscala și in legislația secundara, fiind stabilit cine poate verifica…

- Uniunea Europeana a aprobat, luni, sanctiuni impotriva a sapte oficiali de rang inalt, din Venezuela, pentru incalcarea drepturilor omului, inclusiv impotriva sefului serviciilor de informatii, pe care Blocul comunitar il acuza de tortura, informeaza site-ul postului France24. Ministrul de interne Nestor…

- China este cea mai mare piata auto din lume, pentru al noualea an consecutiv, dupa ce vinzarile auto in statul asiatic au urcat cu 3% anul trecut, la 28,88 milioane de vehicule. In 2017, au fost vindute pe piata chineza 777.000 de vehicule electrice (EV), un avans de 53% fata de 2016, arata datele publicate…

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- Polițiștii bistrițeni, avand sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, au efectuat percheziții și prinderi in flagrant delict in dosare de evaziune fiscala și spalare a banilor, cu prejudiciu de peste 2.000.000 de lei.

- Dacia a vandut anul trecut 655.235 de automobile, cu 12,2 % mai mult fata de 2016, producatorul detinand, cu 43 262 vehicule comercializate (+ 11,3% fata de nivelul inregistrat in 2016), o cota de 29 % din vanzarile de vehicule noi din Romania.

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa A (Split) 12 ianuarie 2018 19:15 Suedia – Islanda 24-26 21:30…

- Bulgaria și-a inceput, astazi, oficial, mandatul de 6 luni al președinției rotative a Uniunii Europene. Colegiul comisarilor europeni a avut discuții cu miniștrii bulgari, iar președintele comisiei, Jean Claude Juncker s-a intalnit cu președintele și cu premierul Bulgariei.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri, incepand cu ora 10.00, la sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in care va fi aleasa noua conducere si se va discuta raportul de activitate pe anul 2017. Aceasta va fi prima aparitie publica a sefului statului din acest an.…

- Trei județe din Bulgaria vor independența pentru a se lipi de Romania. Reprezentanții celor trei provincii din nord-vestul țarii au depus un memoriu pentru organizarea unui referendum de independența pentru ca apoi sa se poata uni cu Romania. Ei vor acest lucru pentru a scapa de corupția din țara lor,…

- „Mai mult de sase milioane de vehicule produse in 12 luni arata, in primul rand, ca uzinele si angajatii nostri si-au imbunatatit continuu capacitatea lor de productie. Avem echipe de varf in productie, care stapanesc cu succes cererea crescanda din partea clientilor”, a declarat Thomas Ulbrich,…

- Primul exercitiu din 2018 care are ca scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila va avea loc miercuri, in intervalul orar 10.00 – 11.00. Vor fi actionate sirenele de alarmare publica existente in toate judetele, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate, dupa atacul din Sankt Petersburg. El a cerut intensificarea operațiunilor antiteroriste și eliminarea islamiștilor daca aceștia reprezinta pericole iminente.

- O petitie satirica, care a adunat peste 21,000 de semnaturi in doar trei zile, propune ca Tabarnia, o parte fictiva a Cataloniei, sa se desprinda de regiunea separatista si sa ramana in cadrul Spaniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Mike Pence, vicepresedintele Statelor Unite, a efectuat, joi, o vizita neanuntata in Afganistan, in cursul careia s-a intalnit cu trupele americane de la Baza aeriana Bagram si intrevederi cu mai multi oficiali afgani, informeaza site-ul postului France 24.

- Joi au ajuns la Suceava cele 10 biciclete electrice achizitionate de Primaria Suceava din fonduri elvetiene, in cadrul Proiectului "Electromobilitate - Vehicule electrice pentru o municipalitate verde".Primarul Ion Lungu a verificat bicicletele electrice care sunt depozitate la Centrul Traditiilor ...

- Flota auto a Companiei de Transport Public Cluj va fi reinnoita, in urmatorii trei ani, cu cel putin 30 de troleibuze, 30 de autobuze electrice si intre 16 si 20 de tramvaie. La toate acestea se adauga si 85 de autobuze diesel. In plus, se lucreaza la proiecte care vizeaza extinderea liniilor de troleibuz…

- Augustin Lazar a facut astazi, cateva declarații in legatura cu Legile Justiției și cu protestul magistraților. Procurorul general se solidarizeaza cu magistratii care au protestat fata de modificarile propuse la Legile Justitiei. La sosirea la CSM, Augustin Lazar le-a marturisit jurnalistilor ca magistratii…

- Zoobia Shahnaz, in varsta de 27 de ani si originara din Pakistan, a fost acuzata de frauda bancara si de spalare de bani, fiind detinuta fara dreptul de a putea fi eliberata pe cautiune.Procurorii au declarat ca aceasta a luat imprumuturi frauduloase in valoare de 85.000 de dolari, pentru…

- In cadrul Comisiei pentru Agricultura și Pescuit a Comisiei Europene care a avut loc in perioada 11-12 decembrie la Bruxelles, cota de pescuit la calcan, pentru Romania din Marea Neagra a fost majorata de la 43 tone in anul 2017 la 57 tone pentru anul 2018. Creșterea cotelor a fost obținuta in urma…

- In urma dezbaterii care a avut loc azi in Parlamentul European de la #Strasbourg pe tema accederii Romaniei, Bulgariei și Croației in spațiul #Schengen, am depus o declarație scrisa in scopul susținerii dreptului neechivoc al țarii noastre de a face parte din acest sistem și de a sancționa amanarile…

- Moldovenii nu sustin organizarea unui referendum impotriva sistemului de vot mixt, iar cheltuirea banilor publici pentru o asemenea initiativa este inutila. De asemenea, acestia considera ca referendumurile sunt populiste.

- Jurnalista Sorina Matei intervine in disputa dintre Augustin Lazar și Tudorel Toader privind bugetul Ministerului Public.„Iar rade toata magistratura de Procurorul General al Romaniei. Dansul zice ca daca se muta bugetul Parchetului General la Ministerul Justiției vor fi subordonați procurorii…

- In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , care a opus Rusiei alianta formata din Imperiul Otoman, Franta, Marea Britanie si Sardinia Piemont Italia , Ferdinand Quesnoy 18 18 a servit ca medic in corpul expeditionar francez trimis in 1854 in NE Bulgariei otomane. El a trimis din portul Varna trei corespondente…

- Comisia Europeana cere Romaniei sa transpuna in legislatia nationala „a patra directiva privind combaterea spalarii banilor" (Directiva 2015/849). Cerinte similare au fost transmise si Bulgariei, Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Maltei, Tarilor de Jos sau Poloniei.

- La initiativa Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in prima miercuri a fiecarei luni, continua verificarea mecanismului de instiintare a autoritatilor privind iminenta producerii unor dezastre sau conflicte armate si verificarea capacitatii de reactie a autoritatilor privind actionarea…

- Bulgaria este pregatita sa intre in zona euro si dupa ce va adopta euro se poate astepta la sprijin serios, financiar, dar mai ales tehnic, a afirmat Valdis Dombrovskis, vicepresedintele Comi­siei Europene responsabil de euro si dialog social. Comisarul a facut aceste comentarii in contextul…

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24.

- „Credibilitatea vicepreședintelui PL, Valeriu Munteanu, este egala cu suma banilor furați din Primaria Municipiului Chișinau", i-a replicat edilul interimar, Silvia Radu, liberalului. Asta dupa ce fostul Ministru al Mediului, a declarat ca bradul de Craciun din PMAN a fost taiat ilegal de la o gradinița…

- La inceputul acestei saptamani, Reprezentanța Comisiei Europene la București a dat publicitații rezultatele unui sondaj de opinie, marcand 10 de la aderarea Romaniei și Bulgariei la Uniunea Europeana. Potrivit, datelor, peste 50% dintre romani au incredere in Uniunea Europeana și cred ca Uniunea va…

- Drumul județean care leaga comuna Cozieni de celelalte doua localitați va fi reabilitat, in cadrul unui proiect pentru care autoritațile administrației județene au primit finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala. Pentru locuitorii din zonele mai izolate ale județului, așa cum sunt comunele…

- Claudiu Keșeru (30 de ani) e nemulțumit la Ludogoreț și ar fi tentat s-o paraseasca pe campioana Bulgariei. Atacantul bulgarilor nu duce lipsa de oferte. Marius Șumudica e unul dintre antrenorii care-l doresc foarte mult pe Keșeru la Kayserispor. Presa bulgara susține ca tehnicianul lui Kayserispor…

- Liviu Dragnea contesta la Inalta Curte sechestrul pus pe intreaga sa avere, in ancheta Tel Drum, anunța Digi24,care arata ca avocata președintelui PSD invoca faptul ca nicio instituție nu s-a constituit parte civila in dosar. Avocata invoca lipsa de parți civile din dosar cand spun ca procurorul nu…

- FCSB era la egalitate la pauza meciului cu Viktoria Plzen din Cehia, scor 0-0, dar Dica a vrut mai mult din acest meci, drept dovada a mutat inca de la pauza. N-a facut o singura schimbare, ci doua, exact așa cum i-a spus Gigi Becali dupa eșecul de la Iași, cu Poli, scor 1-0. In locul lui Golofca și…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Calarași au desfașurat, la data de 15 noiembrie 2017, o acțiune pentru protejarea populației și a sanatații cetațenilor impotriva comercializarii de produse de morarit și panificație cu termenul de valabilitate expirat. Activitațile s-au…

- Romanian tennis player Monica Niculescu on Sunday won the ENGIE Open de Limoges tournament, in France, with total prize money worth 115,000 USD, after she defeated in the final German player Antonia Lottner, 6-4, 6-2.Monica Niculescu (30, WTA's 100th), fifth seeded, played the final against…

- Luna trecuta, pe primul loc in topul celor mai bine vandute masini in Rusia s-a situat Rio, de la Kia (8.779 unitati), urmata de Lada Granta si Lada Vesta, de la AvtoVAZ (8.208 si, respectiv, 6.629 vehicule), Creta, de la Hyundai (6.460 unitati), Solaris, de la Hyundai (5.110 unitati), Polo, de la Volkswagen…

- Senatorul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, a participat in perioada 6-7 noiembrie, la cea de-a doua reuniune trilaterala a Consiliului pentru afacerile externe a parlamentelor Serbiei, Romaniei si Bulgariei, care a avut loc la Belgrad. La reuniune a participat și o delegație a Comisiei pentru…

- Presedintele american Donald Trump va decide la finalul turneului sau in Asia daca va reinclude Coreea de Nord pe lista "statelor care sponsorizeaza terorismul", a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24. Aceasta desemnare a fost retrasa de Administratia George W. Bush…

- Grupul auto BMW a anuntat, vineri, chemarea in service a aproximativ un milion de vehicule vandute in America de Nord, iar masuri similare ar putea fi adoptate in alte tari, informeaza site-ul agentiei Reuters. Una dintre masuri vizeaza 670.000 de vehicule BMW seria 3 fabricate in perioada…