Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat, miercuri seara, ca raportul de evaluare a activitatii sale este modul prin care Executivul, prin ministrul justitiei, intelege sa respecte independenta Ministerului Public.

- Gina Haspel, sefa CIA, a calatorit in Turcia pentru a ajuta investigatia privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, scrie Reuters, potrivit news.ro.Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este…

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…

- Presa turca a publicat joi imagini care refac traseul parcurs la Istanbul de un ofiter al serviciilor de securitate apropiat al printului mostenitor al Arabiei Saudite si prezentat drept seful „echipei de executie“ care l-ar fi asasinat pe jurnalistul saudit disident Jamal Khashoggi, releva France-Presse.

- Ministrul sustine ca acuzatiile privind uciderea lui Khashoggi sunt "minciuni" care vizeaza Guvernul saudit, informeaza Reuters care citeaza agentia oficiala de presa. O delegatie din Arabia Saudita a ajuns, vineri, in Turcia ca parte a investigatiei comune privind disparitia jurnalistului saudit Jamal…

- Autoritatile din Turcia au inregistrari video si audio care surprind momentul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat surse apropiate investigatiei pentru BBC.

- Autoritatile turce le-au declarat unor functionari americani ca detin inregistrari audio si video ce dovedesc uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a relatat joi noapte Washington Post, citat vineri de agentiile MIA si EFE. "Inregistrarea audio din interiorul…

- Procurorul general al Romaniei Augustin Lazar va susține luni, incepand cu ora 15.00, o declarație de presa la sediul instituției privind corespondența legata de protocoalele dintre Ministerul Public și SRI.Declarația de presa a lui Lazar vine dupa ce ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat…